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Самые буйные в истории США: Потапейко о дебатах Трампа и Байдена

30.09.2020 14:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Потапейко о дебатах Трампа и Байдена: отчаянно спорили и переходили на личности!

Прошедшие во вторник в Кливленде штата Огайо первые дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джозефа Байдена отразили всю степень накала противостояния между двумя политическими концепциями ― мировым глобализмом и американским империализмом в их классическом воплощении, и почтенный возраст обоих кандидатов не помешал им скатиться до озвучивания взаимно неприятных вещей. Ход дебатов и предвыборный расклад в США прокомментировал известный специалист по американской политике Павел Потапейко. 

© REUTERS / JONATHAN ERNST
Обвинения, критика и оскорбления: прошли первые дебаты Трампа и Байдена

По данным последних опросов в США, итог президентских выборов будет решаться в так называемых "спорных" штатах, сейчас их четыре ― это Флорида, Северная Каролина, Аризона и Висконсин, рассказывает эксперт. К таким "колеблющимся" штатам можно причислить и Огайо, где накануне состоялись первые дебаты кандидатов, предпочтения избирателей там чуть больше клонятся в пользу Трампа, хотя все еще может измениться, слишком невелик разрыв, отмечает собеседник.

"Эти дебаты были названы наиболее хаотичными и неупорядоченными за последнее десятилетие. Сложно определить, когда дебаты были более буйными. Впервые так за всю историю США, и настолько пожилые соперники. Трампу 74, Байдену в ноябре исполняется 78. Оба кандидата постоянно выкрикивали, перебивали друг друга, начали вроде бы за здравие, потом дошло дело до личных выпадов. Тут даже несколько переборщил Байден, обозвавший Трампа клоуном и призвавший его заткнуться", ― рассказывает Потапейко.

Комментарий политического эксперта, специалиста по странам Америки Павла Потапейко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Дебаты самых возрастных кандидатов на пост президента США были сумбурными и хаотичными, считает политический аналитик Павел Потапейко.
 
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