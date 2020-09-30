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Ревнивая жена Брюса Уиллиса разозлилась на Деми Мур

30.09.2020 14:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Жена голливудского актера Брюса Уиллиса недовольна поведением актрисы Деми Мур: Эмма Хеминг-Уиллис приревновала "крепкого орешка" к бывшей возлюбленной.

© AP / Brad Barket
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Новая избранница Уиллиса терпеливо восприняла новость о том, что ее муж провел самоизоляцию в компании бывшей жены и взрослых детей, в то время как она коротала время с маленькими дочерьми в другой стране. Но, кажется, что терпение Эммы лопнуло.

Как сообщили источники издания Gossip Cop, хорошее отношение Эммы Уиллис сменилось острой неприязнью к Деми Мур. Жена актера решила, что соперница испытывает ее терпение, публикуя старые снимки из семейного архива.

Одним из "кадров раздора" стала фотографии с церемонии "Эмми" 1987 года, где Мур и Уиллис гордо шествуют по красной дорожке, держась под руку.

"За последнее время фотографий Брюса с Деми стало намного больше, чем с Эммой. Ее слишком много в их жизни. Эмма даже попросила Мур навсегда отпустить Уиллиса, ведь у него есть новая семья и маленькие дочки", - отметили инсайдеры.

В то же время, новая жена Уиллиса не против присутствия Мур на больших семейных праздниках, что источники расценили как мудрую тактику - "держи друзей близко, а врагов еще ближе".

А вот почему Уиллис оставил жену и ушел в самоизоляцию с Деми Мур, стало известно еще весной.

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По словам близких источников, новая избранница актера недовольна постоянным общением голливудских "бывших" и явными провокациями Мур.
 
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