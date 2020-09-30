Статую корейской женщине установили в Германии – почему она вызвала проблемы?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Статую в память о корейской женщине установили в Берлине. Она призвана отдать дань памяти тем, кого принуждали к работе в японских военных публичных домах в годы войны.

Это третья подобная статуя в Германии. Две другие были установлены на частной территории. Подобные статуи существуют и на территории самой Южной Кореи, в том числе – у посольства Японии.

Статуя, установленная в Германии, вызвала осуждение со стороны японского правительства. Япония выразила сожаление в связи с ее установкой.

В стране подчеркнули, что статуя не соответствует позиции Японии в отношении Южной Кореи. Проблемы, связанные с колониальным господством Японии на Корейском полуострове в 1910-1945 годах и сейчас становятся источником двусторонней напряженности, пишет Kyodo news . Токио же хочет наладить отношения с Сеулом и смотреть в будущее.

Смотрите на видео, как выглядит эта статуя, призванная напомнить о несчастной судьбе южнокорейских женщин в годы войны.