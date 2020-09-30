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Статую корейской женщине установили в Германии – почему она вызвала проблемы?
30.09.2020 14:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Статую в память о корейской женщине установили в Берлине. Она призвана отдать дань памяти тем, кого принуждали к работе в японских военных публичных домах в годы войны.
Это третья подобная статуя в Германии. Две другие были установлены на частной территории. Подобные статуи существуют и на территории самой Южной Кореи, в том числе – у посольства Японии.
Статуя, установленная в Германии, вызвала осуждение со стороны японского правительства. Япония выразила сожаление в связи с ее установкой.
В стране подчеркнули, что статуя не соответствует позиции Японии в отношении Южной Кореи. Проблемы, связанные с колониальным господством Японии на Корейском полуострове в 1910-1945 годах и сейчас становятся источником двусторонней напряженности, пишет
Смотрите на видео, как выглядит эта статуя, призванная напомнить о несчастной судьбе южнокорейских женщин в годы войны.
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