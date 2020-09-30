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Будет сильный ветер: штормпредупреждение объявили в Беларуси на четверг

30.09.2020 14:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 сен - Sputnik. Желтый уровень опасности объявили в Беларуси на четверг из-за усиления ветра, об этом предупредили в Белгидрометцентре.

© CC0 / Pixabay/Bob_Dmyt
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На прошлой неделе в страну пришло бабье лето, благодаря этому сохраняется комфортная теплая погода. Впервые за последние недели синоптики объявили штормовое предупреждение.

"Днем 1 октября в отдельных районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-18 метров в секунду", - рассказали они.

В первый день октября территория Беларуси будет находиться в области пониженного атмосферного давления, по югу республики скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Будет облачно с прояснениями. По югу страны местами пройдут небольшие кратковременные дожди, прогремят грозы. Ожидается восточный порывистый ветер.

Минимальная температура воздуха ночью составит +8..+14°С, местами столбик термометра не поднимется выше +5..+7°С. В середине дня воздух прогреется до +15..+20°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем вырастет.

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Теги: Минск
 
 
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