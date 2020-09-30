ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Военные медики из Беларуси отправятся в Ливан

30.09.2020 14:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 сен – Sputnik. Беларусь отправит своих военных медиков в Ливан, сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

© Sputnik / Михаил Алаеддин
Беларусь увеличит контингент в миссии ООН в Ливане

В октябре 2020 года запланировано проведение ротации белорусских специалистов военного госпиталя в миссии Временных сил ООН в Ливане.

Сегодня военные, которые убывают в Ливанскую Республику, прошли инструктаж под руководством начальника Департамента международного военного сотрудничества – помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова.

Ранее в ведомстве сообщали, что в августе в Ливан направится группа белорусских миротворцев, целью которых является поддержание мира и безопасности в регионе в составе итальянского контингента миссии сил ООН.

Беларусь подключилась к миссии ООН в 2010 году. Группа белорусских военных медиков помогает не только миротворцам, но и гражданскому населению Ливана, подчеркивали ранее в Минобороны. В декабре 2019-го в составе Временных сил ООН в Ливане находились пятеро белорусских миротворцев: один офицер штаба и четверо специалистов военного госпиталя.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Военные медики прошли инструктаж перед отправлением, ротация специалистов запланирована на октябрь этого года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Биржа: последние сентябрьские торги завершились падением доллара и евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика