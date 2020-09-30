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Военные медики из Беларуси отправятся в Ливан
30.09.2020 14:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 сен – Sputnik. Беларусь отправит своих военных медиков в Ливан, сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.
© Sputnik / Михаил Алаеддин
В октябре 2020 года запланировано проведение ротации белорусских специалистов военного госпиталя в миссии Временных сил ООН в Ливане.
Сегодня военные, которые убывают в Ливанскую Республику, прошли инструктаж под руководством начальника Департамента международного военного сотрудничества – помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова.
Ранее в ведомстве сообщали, что в августе в Ливан
Беларусь подключилась к миссии ООН в 2010 году. Группа белорусских военных медиков помогает не только миротворцам, но и гражданскому населению Ливана, подчеркивали ранее в Минобороны. В декабре 2019-го в составе Временных сил ООН в Ливане
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Военные медики прошли инструктаж перед отправлением, ротация специалистов запланирована на октябрь этого года.
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