Бюджет за январь-август исполнен с дефицитом

Источник материала: Ежедневник

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Минфин опубликовал информацию об исполнении бюджета.

По сообщению Минфина, доходы бюджета сектора государственного управления за январь-август 2020 года сложились в сумме 33,4 млрд рублей, или 62,9 процента уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета составили 14,5 млрд рублей, или 57,2 процента уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 8,4 млрд рублей, или 68,2%. Налога на прибыль поступило 1,5 млрд рублей, или 36,5%. Акцизы поступили в сумме 2 млрд. рублей, или 63,1%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 2,3 млрд, или 47,8%.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 11,4 млрд рублей, или 66,1%.

По состоянию на 1 сентября 2020 года задолженность по налогам и сборам составила 147,9 млн рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-август 2020 года составили 34,9 млрд рублей, или 62,2%.

Расходы республиканского бюджета составили 16,0 млрд рублей, или 58,2%.

На общегосударственную деятельность направлено 7,7 млрд (58,7%), на финансирование национальной экономики – 3,5 млрд рублей (60,8%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 11,4 млрд (62,4%).

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 11,2 млрд рублей, или 65,3%.

Дефицит (превышение расходов над доходами) бюджета сектора государственного управления за январь-август 2020 года сложился в сумме

-1,5 млрд рублей.

Дефицит республиканского бюджета сложился в размере

-1,5 млрд рублей.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,2 млрд рублей.