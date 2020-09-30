|
Кто и сколько давал Беларуси взаймы в 2020-м? Одной картинкой
Источник материала: Myfin
Основным кредитором страны по данным на 1 сентября пока остается не Россия или Китай, а инвесторы, купившие валютные облигации Беларуси на внешних рынках. До начала выборов Беларусь сумела успешно разместить валютных облигаций на сумму около $1,4 млрд. Российское правительство и банки заняли второе место с общей суммой выданных кредитов в размере $429,2 млн. Третье место досталось Экспортно-импортному банку Китая с суммой в $56,2 млн.
Что в итоге?
Вероятно, по итогам года пальму первенства перехватит Россия, одобрившая
Дополнительное финансирование на внешних рынках в странах запада до конца года практически невозможно из-за опасений инвесторов по поводу
Текст: Владимир Лужнёв
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Министерства финансов внешний госдолг Беларуси на 1 сентября 2020 составил $17,7 млрд. С начала года он вырос на $0,6 млрд. Из расчета на каждого жителя страны он...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)