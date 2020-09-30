Кто и сколько давал Беларуси взаймы в 2020-м? Одной картинкой

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Основным кредитором страны по данным на 1 сентября пока остается не Россия или Китай, а инвесторы, купившие валютные облигации Беларуси на внешних рынках. До начала выборов Беларусь сумела успешно разместить валютных облигаций на сумму около $1,4 млрд. Российское правительство и банки заняли второе место с общей суммой выданных кредитов в размере $429,2 млн. Третье место досталось Экспортно-импортному банку Китая с суммой в $56,2 млн.

Инфографика: Myfin.by

Что в итоге?

Вероятно, по итогам года пальму первенства перехватит Россия, одобрившая выделение кредита в размере $1,5 млрд белорусским властям. Из них около $1 млрд должно поступить до конца 2020 года. Правда, данный кредит оказался с рядом интересных условий.