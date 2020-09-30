ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дефицит бюджета Беларусь по итогам 8 месяцев 2020 года ухудшился до 1,5 млрд. рублей

30.09.2020 15:03 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Беларусь по итогам 8 месяцев 2020 года исполнила бюджета с дефицитом в 1,5 млрд. рублей. Таким образом, в протестном августе было допущено лишь незначительное увеличение дефицита – за 7 месяцев дефицит сложился в размере 1,42 млрд. рублей.

Доходы республиканского бюджета составили 14,5 млрд. рублей, или 57,2% уточненного годового плана, расходы - 16,0 млрд. рублей, или 58,2% уточненного годового плана.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-август 2020 года сложились в сумме 33,4 млрд. рублей, или 62,9% уточненного годового плана. Расходы - 34,9 млрд. рублей, или 62,2% уточненного годового плана.

Дефицит бюджета сектора государственного управления за январь-август 2020 года сложился в сумме 1,5 млрд. рублей.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 11,4 млрд. рублей, или 66,1% утвержденного годового плана, расходы - 11,2 млрд. рублей, или 65,3% утвержденного годового плана. Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения вырос до 0,2 млрд. рублей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь по итогам 8 месяцев 2020 года исполнила бюджета с дефицитом в 1,5 млрд. рублей. Таким образом, в протестном августе было допущено лишь незначительное...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не сложилось: Азаренко на Ролан Гаррос проиграла 161-й ракетке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика