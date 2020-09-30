Дефицит бюджета Беларусь по итогам 8 месяцев 2020 года ухудшился до 1,5 млрд. рублей

Источник материала: АФН

Беларусь по итогам 8 месяцев 2020 года исполнила бюджета с дефицитом в 1,5 млрд. рублей. Таким образом, в протестном августе было допущено лишь незначительное увеличение дефицита – за 7 месяцев дефицит сложился в размере 1,42 млрд. рублей.

Доходы республиканского бюджета составили 14,5 млрд. рублей, или 57,2% уточненного годового плана, расходы - 16,0 млрд. рублей, или 58,2% уточненного годового плана.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-август 2020 года сложились в сумме 33,4 млрд. рублей, или 62,9% уточненного годового плана. Расходы - 34,9 млрд. рублей, или 62,2% уточненного годового плана.

Дефицит бюджета сектора государственного управления за январь-август 2020 года сложился в сумме 1,5 млрд. рублей.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 11,4 млрд. рублей, или 66,1% утвержденного годового плана, расходы - 11,2 млрд. рублей, или 65,3% утвержденного годового плана. Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения вырос до 0,2 млрд. рублей.