Меркель подтвердила встречу с Тихановской в ближайшее время

Источник материала: АФН

Канцлер ФРГ Ангела Меркель обещала в ближайшее время встретиться со Светланой Тихановской.

Меркель сказала об этом на генеральных дебатах в бундестаге по проекту федерального бюджета на 2021 год в среду, 30 сентября.

Тихановская, вынужденно находящаяся в изгнании в Литве, сообщила через своего представителя о намерении приехать в Берлин в начале предстоящей недели. В ходе этого визита она должна встретиться с Меркель. Точное время встречи пока не назначено.

Ангела Меркель в своем выступлении высоко оценила мужество белорусской оппозиции и, особенно, белорусских женщин, сказав, что она восхищена тем, как те бесстрашно борются за демократические свободы и свободную от коррупции жизнь.

Канцлер ФРГ заявила, что Германия будет и впредь бороться за демократию и права человека, и это касается также Беларуси и отношения к Лукашенко, передает DW.

"Германия не признает победы Лукашенко на выборах. Мы призываем его вступить в диалог со своим народом без вмешательства со стороны Востока или Запада. Федеральное правительство осуждает то, что ежедневно происходит в Беларуси - выхолащивание демократических процедур и насилие против оппозиции", - подчеркнула Меркель.