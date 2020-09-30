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Вместо лечения за границей баскетболистка Левченко проведет 15 суток на Окрестина

30.09.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Баскетболистку Елену Левченко арестовали на 15 суток.


Ее задержали сегодня утром в аэропорту, когда она собиралась вылетать на плановое лечение и реабилитацию.

Как позже заявили в милиции, Левченко задержана за "совершение административного правонарушения".

"Только что позвонили, сказали, она на Окрестина. Сказали, можно к ней попасть по согласованию с начальством. Вот еду туда. В остальном ч. 1 ст. 23.34 КоАП РБ. Суд мы уведомили. Так что, когда будет известно, буду сообщать", — рассказал адвокат Левченко Михаил Кирилюк.

Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории страны. Она — часть культовой команды Анатолия Буяльского, которая дебютно отобралась на Олимпиаду, а после повторила свое достижение. Елена выступала за сборную с 2001 года.

Высшая точка клубной карьеры — финал женской НБА в 2010 году. Среди персональных успехов — признание лучшей центровой чемпионата мира.

Елена Левченко активно проявляет свою гражданскую позицию. Она поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах и вошла в число тех атлетов (их на данный момент 663), которые подписались под соответствующим письмом.
 
 
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