Внешний долг Беларуси продолжает увеличиваться

При этом с начала 2020 году внешняя задолженность Беларуси увеличилась на 0,6 миллиарда долларов, учитывая курсовые разницы, или на 3,6%.





В свою очередь государственный долг республики на отчетный период составил 57,8 миллиарда рублей. В данном случае задолженность выросла в сравнении с началом текущего года сразу на 13 миллиардов рублей или на 29,1%.





За первые восемь месяцев этого года было привлечено внешних государственных займов на общую сумму в 1,9 миллиарда долларов. Причем погасить внешних долгов удалось только на сумму равную 1,17 миллиарда долларов. Внутренний госдолг увеличился на 1,8 миллиарда рублей или на 20,6% до отметки в 10,6 миллиарда рублей.















