ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Внешний долг Беларуси продолжает увеличиваться

30.09.2020 15:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Внешний государственный долг по состоянию на 1 сентября составил 17,7 миллиарда долларов, сообщили в пресс-службе министерства финансов республики.

При этом с начала 2020 году внешняя задолженность Беларуси увеличилась на 0,6 миллиарда долларов, учитывая курсовые разницы, или на 3,6%.

В свою очередь государственный долг республики на отчетный период составил 57,8 миллиарда рублей. В данном случае задолженность выросла в сравнении с началом текущего года сразу на 13 миллиардов рублей или на 29,1%.

За первые восемь месяцев этого года было привлечено внешних государственных займов на общую сумму в 1,9 миллиарда долларов. Причем погасить внешних долгов удалось только на сумму равную 1,17 миллиарда долларов. Внутренний госдолг увеличился на 1,8 миллиарда рублей или на 20,6% до отметки в 10,6 миллиарда рублей.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внешний государственный долг по состоянию на 1 сентября составил 17,7 миллиарда долларов, сообщили в пресс-службе министерства финансов республики.
 
Новости дня
Новости разные
 
Oops! В Минске пройдет конкурс "Мисс корова" - приз вдвое больше, чем для "Мисс Беларусь"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика