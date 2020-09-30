|
Oops! В Минске пройдет конкурс "Мисс корова" - приз вдвое больше, чем для "Мисс Беларусь"
Источник материала: Партизан
В Минске стартовала международная специализированная выставка «Белагро». Она открылась уже в 30-й раз.
Выставку посетили заместитель премьер-министра Александр Субботин, министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев и другие официальные лица.
Выступавшие на открытии говорили о масштабе Форума: участие в нем в этот раз принимают 360 компаний из 14 стран.
В рамках выставки пройдет конкурс «Лучшая племенная корова молочной породы», передает Kp.by.
— Мы называем конкурс «Мисс корова», — рассказывают сотрудницы «Белплемживобъединения». — Пройдет он 1 октября, а оценивать коров будет ответственная комиссия сразу по восемнадцати признакам линейной оценки. Смотреть будут абсолютно на все — от головы до кончика хвоста.
Важно и вымя, и экстерьер, и, понятное дело, постановка конечностей. Но и призы — достойнейшие. «Мисс республика» — лучшая корова страны — получит 1.050 базовых величин (28.350 рублей).
Первое место — 200 базовых, второе место — 150, третье — 100. Но не обидят никого — каждая участница получит по 50 базовых.
Премия в 1.050 базовых величин (28.350 рублей) — это примерно 10.737 долларов. Напомним, в мае 2018–го года Мария Василевич победила в конкурсе «Мисс Беларусь» и получила вдвое меньшую денежную премию: 500 базовых величин (тогда это было 12.250 рублей, но пропорция в долларах из-за разницы курсов была повыше: 6.055 долларов).
Справедливости ради отметим, что Марии Василевич тогда достался еще и внедорожник Geely Atlas.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске стартовала международная специализированная выставка «Белагро». Она открылась уже в 30-й раз.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)