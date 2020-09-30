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Российский рубль оттолкнулся от минимума за 141 день

30.09.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На последних сентябрьских торгах белорусский рубль укрепился к евро и доллару, но уступил российскому рублю. Валютная корзина второй раз подорожала на 0,03%, а до этого была серия из 20 снижений подряд.

За сентябрь стоимость корзины валют снизилась на 4,59% после роста на 8,73% в августе.

Курс доллара обвалился сразу на 0,0167 BYN до 2,6236 BYN/USD и оставил максимум за 26 дней.

Курс евро упал на 0,0113 BYN до 3,0727 BYN/EUR. Напомним, что по итогам вчерашних торгов евро поднялся до максимума за 19 дней.

Курс российского рубля подскочил на 0,0194 BYN до 3,3343 BYN/100 RUB и покинул минимум за 4,5 месяца.

Итоги сентября 2020 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль завершил сентябрь укреплением ко всем основным конкурентам, но потери августа отыграть не удалось:

курс доллара −0,0312 BYN (−1,18%);
курс евро −0,0871 BYN (−2,76%);
курс российского рубля −0,2626 BYN (−7,30%);
валютная корзина −4,59%.

Центробанк России

Российский рубль сегодня укрепился к доллару и евро на торгах МосБиржи.

Банк России установил официальный курс доллара на завтра на уровне 78,7847 российских рублей. Это на 90 копеек ниже предыдущего значения — максимального за полгода.

Официальный курс евро упал на 59 копеек до 92,4302 российских рублей. Напомним, вчера ЦБ РФ поднял евро до нового исторического максимума — 93,0237 российских рублей.

Итоги сентября 2020 на валютном рынке России

Российский рубль существенно девальвировался к доллару и евро:

курс доллара подскочил на 4,60 RUB (+5,24%);
курс евро рванул вверх на 4,98 RUB (+6,75%).
 
Теги: Курсы валют
 
 
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На последних сентябрьских торгах белорусский рубль укрепился к евро и доллару, но уступил российскому рублю. Валютная корзина второй раз подорожала на 0,03%, а до...
 
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