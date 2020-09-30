Российский рубль оттолкнулся от минимума за 141 день

За сентябрь стоимость корзины валют снизилась на 4,59% после роста на 8,73% в августе.





Курс доллара обвалился сразу на 0,0167 BYN до 2,6236 BYN/USD и оставил максимум за 26 дней.





Курс евро упал на 0,0113 BYN до 3,0727 BYN/EUR. Напомним, что по итогам вчерашних торгов евро поднялся до максимума за 19 дней.





Курс российского рубля подскочил на 0,0194 BYN до 3,3343 BYN/100 RUB и покинул минимум за 4,5 месяца.





Итоги сентября 2020 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль завершил сентябрь укреплением ко всем основным конкурентам, но потери августа отыграть не удалось:





курс доллара −0,0312 BYN (−1,18%);

курс евро −0,0871 BYN (−2,76%);

курс российского рубля −0,2626 BYN (−7,30%);

валютная корзина −4,59%.





Центробанк России

Российский рубль сегодня укрепился к доллару и евро на торгах МосБиржи.





Банк России установил официальный курс доллара на завтра на уровне 78,7847 российских рублей. Это на 90 копеек ниже предыдущего значения — максимального за полгода.





Официальный курс евро упал на 59 копеек до 92,4302 российских рублей. Напомним, вчера ЦБ РФ поднял евро до нового исторического максимума — 93,0237 российских рублей.





Итоги сентября 2020 на валютном рынке России

Российский рубль существенно девальвировался к доллару и евро:





курс доллара подскочил на 4,60 RUB (+5,24%);

курс евро рванул вверх на 4,98 RUB (+6,75%).



