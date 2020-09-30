|
Российский рубль оттолкнулся от минимума за 141 день
Источник материала: Партизан
На последних сентябрьских торгах белорусский рубль укрепился к евро и доллару, но уступил российскому рублю. Валютная корзина второй раз подорожала на 0,03%, а до этого была серия из 20 снижений подряд.
За сентябрь стоимость корзины валют снизилась на 4,59% после роста на 8,73% в августе.
Курс доллара обвалился сразу на 0,0167 BYN до 2,6236 BYN/USD и оставил максимум за 26 дней.
Курс евро упал на 0,0113 BYN до 3,0727 BYN/EUR. Напомним, что по итогам вчерашних торгов евро поднялся до максимума за 19 дней.
Курс российского рубля подскочил на 0,0194 BYN до 3,3343 BYN/100 RUB и покинул минимум за 4,5 месяца.
Итоги сентября 2020 на валютном рынке Беларуси
Белорусский рубль завершил сентябрь укреплением ко всем основным конкурентам, но потери августа отыграть не удалось:
курс доллара −0,0312 BYN (−1,18%);
курс евро −0,0871 BYN (−2,76%);
курс российского рубля −0,2626 BYN (−7,30%);
валютная корзина −4,59%.
Центробанк России
Российский рубль сегодня укрепился к доллару и евро на торгах МосБиржи.
Банк России установил официальный курс доллара на завтра на уровне 78,7847 российских рублей. Это на 90 копеек ниже предыдущего значения — максимального за полгода.
Официальный курс евро упал на 59 копеек до 92,4302 российских рублей. Напомним, вчера ЦБ РФ поднял евро до нового исторического максимума — 93,0237 российских рублей.
Итоги сентября 2020 на валютном рынке России
Российский рубль существенно девальвировался к доллару и евро:
курс доллара подскочил на 4,60 RUB (+5,24%);
курс евро рванул вверх на 4,98 RUB (+6,75%).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На последних сентябрьских торгах белорусский рубль укрепился к евро и доллару, но уступил российскому рублю. Валютная корзина второй раз подорожала на 0,03%, а до...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)