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Силовики набросились на жителей минского спальника и распылили газ - пострадал ребенок

30.09.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В интернете появилось видео происшествия в Минском районе Лебяжий: там милиционер распылил газ на людей и пришлось вызвать скорую на помощь пятилетней девочке.

Силовики набросились на жителей минского спальника и распылили газ - пострадал ребенок
Инцидент произошёл вечером 28 сентября. Жители Лебяжьего устроили традиционную дворовую дискотеку, а потом стали в цепь солидарности. Разгонять их приехали люди в гражданской одежде, в бронежилетах и с дубинками. Они задержали нескольких человек. Также людей задерживали силовики в оливковой форме, передает euroradio.fm

Когда очевидцы подошли к машине, чтобы узнать, что за подразделение задерживало жильцов, один из милиционеров распылил газ из перцового баллончика (в видеоролике — на отметке 1:19).


В комментарии TUT.by Александра — мама пострадавшей пятилетней девочки рассказала: "Милиционеры были на двух милицейских "УАЗиках". Между двумя их автомобилями была мама с ребёнком в коляске. Водитель стоявшей сзади машины начал ехать вперёд — вероятно, не увидел стоящую колясочку. Люди разозлились, стали кричать: "Куда едешь?" 

В этот момент милиционер открыл окно и распылил в воздух перцовый газ. Те, кто стоял рядом, не пострадали. Мой ребёнок был с собакой на зелёной зоне, метрах в десяти, даже больше, от машины. Похоже, газ туда принесло ветром. Дочь начала кричать: "Щиплет в глаза, больно!" 

Пока приехала скорая, ребёнку уже стало лучше. Помощь медиков девочке не понадобилась — её отпустили домой. Однако посоветовали при ухудшении состояния обращаться к офтальмологу. 


Местная жительница Дарья рассказала журналистам, что её с мамой и ещё одной женщиной задержали, когда они даже не успели дойти до цепи солидарности. Задержали и ещё трёх мужчин. "Ещё одного мужчину задерживали, но он оказался нетрезвым — ему просто выписали штраф и отпустили на месте", — говорит минчанка.

Во Фрунзенском РУВД маме Дарьи стало плохо, и через какое-то время их обеих отпустили. Остальных перевезли сначала в Центральное РУВД, а потом на Окрестина. Сегодня их должны судить.
 
 
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В интернете появилось видео происшествия в Минском районе Лебяжий: там милиционер распылил газ на людей и пришлось вызвать скорую на помощь пятилетней девочке.
 
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