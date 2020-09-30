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У Volkswagen появился еще один кроссовер — Taos
Источник материала: Onliner
Количество кроссоверов в модельном ряду Volkswagen уже зашкаливает. Но немцы продолжают клепать новые SUV. Сегодня компания Volkswagen показала тизер кроссовера Taos, который будет продаваться в Южной Америке и в США. По информации российских СМИ, модель может добраться и до ТС.
Новинка является соплатформенником модели Tharu, которая уже продается в Китае. Немцы уверяют, что данный автомобиль займет промежуточное положение между Volkswagen Nivus и Tiguan Allspace. Не волнуйтесь, мы уже сами запутались в этих кроссоверах VAG. Среди внешних отличий Taos обращает на себя внимание интересное оформление передней части с LED-полосками на решетке радиатора.
Габаритная длина автомобиля составляет 4468 мм, а колесная база — 2681 мм. Уже известно, что в США автомобиль будет доступен с полуторалитровым двигателем TSI мощностью 160 л. с. Он будет работать в паре с 8-АКП или 7-скоростным DSG. Первый вариант трансмиссии предусмотрен для переднеприводных версий, «роботы» пойдут для модификаций 4×4.
белый, седан, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
черный, внедорожник, дизель 2.5 л, автоматическая, полный привод
серый, седан, бензин 4.2 л, автоматическая, полный привод
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Количество кроссоверов в модельном ряду Volkswagen уже зашкаливает. Но немцы продолжают клепать новые SUV. Сегодня компания Volkswagen показала тизер кроссовера Taos, который...
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