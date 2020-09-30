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МАЗ представил собственный электрогрузовик

30.09.2020 15:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Минский автозавод разработал электрогрузовик. Создавали его для работы в городских условиях: ездит автомобиль практически бесшумно и не выделяет угарных газов. Новинка показана в Минске на 23-й международной выставке технологий и инноваций в промышленности «Техиннопром», которая проходит до 2 октября в Футбольном манеже.

Электрогрузовик МАЗ-4381Е0 обладает средними габаритами: полная масса — 12,5 т, грузоподъемность — 5700 кг. Без подзарядки, как заверяет производитель, способен проехать Минск вдоль и поперек. Максимальная скорость — 85 км/ч.

Автомобиль оснащен асинхронным тяговым электродвигателем мощностью 70 кВт с жидкостным охлаждением. В паре с ним вращается 2-ступенчатый редуктор с электронным управлением переключения передач.

МАЗ представил собственный электрогрузовик

Запас хода составляет 100 км, но это не предел — все зависит от количества аккумуляторов. В качестве батарей — содержащие литий ячейки емкостью 160 Ач. Рабочее напряжение — 570 В, а для зарядки используется порт постоянного тока GB/T.

Для водителя установили многофункциональный руль с гидроусилителем, а на стойках ветрового стекла — мониторы. За климат отвечает вентиляционно-отопительная установка с электрическим обогревателем. Продуманы и двери с бесключевым доступом.

МАЗ представил собственный электрогрузовик

МАЗ представил собственный электрогрузовик

Грузовик оборудован тентом шторного типа с задними дверями. Длина платформы — 6150 мм, ширина — 2480 мм, высота — 2550 мм.

— Создание электрических МАЗов — одно из перспективных направлений развития автохолдинга до 2030 года. Мы видим в этом большие перспективы. Электрогрузовик разработан с фокусом на транспортировку грузов в черте города. Среди очевидных плюсов — практически бесшумность, экологичность и высокая экономичность перевозок. Впереди — череда испытаний и коммерческое производство. Для белорусского автопрома это большой шаг вперед, — поясняют в ОАО «МАЗ».





МАЗ представил собственный электрогрузовик

Мазовский электрогрузовик может появиться на белорусских дорогах. Как ожидается, спрос на него будет и в других странах.

Кроме того, Минский автозавод представил на 30-й выставке «Белагро», которая проходит в Футбольном манеже, около 10 единиц техники. В частности, в экспозицию вошли три модели самосвалов, передвижная мастерская, автомобиль-мультилифт и «мобильный офис». Посмотреть на них можно до 3 октября.

 
Теги: Минск
 
 
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Минский автозавод разработал электрогрузовик. Создавали его для работы в городских условиях: ездит автомобиль практически бесшумно и не выделяет угарных газов....
 
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