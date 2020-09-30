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Непредвиденное повреждение теплового щита на Crew Dragon обнаружилось после приводнения

30.09.2020 15:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Официальные лица NASA и SpaceX провели серию пресс-брифингов, посвященных первому официальному полету экипажа МКС на корабле Crew Dragon, разработанном частной компанией Илона Маска. Crew-1 полетит на МКС 31 октября. На брифинге были раскрыты важные подробности о работе корабля. В частности, подробно рассказали о двух незначительных проблемах и их решениях.

Демонстрационная миссия слетала к МКС и вернулась в начале августа. Обнаруженные проблемы в ходе миссии касаются теплового экрана и системы измерения атмосферного давления. Первая отвечает за защиту от высоких температур во время входа в атмосферу. Вторая определяет высоту, на нее опирается система раскрытия тормозных парашютов.

— Это была небольшая область в тепловом экране, особенно область вокруг того, что мы называем натяжными стяжками. В этом конкретном районе мы увидели явление потока, которого мы не ожидали, и увидели, что эрозия оказалась глубже, чем мы ожидали. Этот тепловой экран массивный, и по всей площади была очень небольшая эрозия. Эрозия в данном районе была немного глубже. Но не о чем беспокоиться, астронавты всегда были в безопасности, и аппарат работал отлично. Это то, что мы только что обнаружили при осмотре и решили, что мы должны укрепить тепловой экран в этой конкретной области, — заявил вице-президент SpaceX.

Что касается барометрической системы, то в ней необходимо разобраться с фильтром воздуха, поступающим в датчик барометрического давления. Фильтр был немного приоткрыт.

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Официальные лица NASA и SpaceX провели серию пресс-брифингов, посвященных первому официальному полету экипажа МКС на корабле Crew Dragon, разработанном частной компанией...
 
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