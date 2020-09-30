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Баскетболистку Елену Левченко осудили на 15 суток за участие в маршах протеста
Источник материала: Onliner
— Нет, не несла.
Слово предоставляется стороне защиты. Адвокат поинтересовался, знакома ли Елена со статьей, которая позволяет ей отказаться от дачи показаний против себя. Суд снял вопрос на основании того, что права лицу, в отношении которого ведется административный процесс, были разъяснены и понятны.
— Высокий суд, судя по ответам, я понял, что мой подзащитный не совсем понял свои права.
— Вопрос снят судом. Права были разъяснены.
Других вопросов у адвоката к подзащитной не было.
Судом исследуются письменные материалы дела. В качестве доказательств правонарушения в них выступают:
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