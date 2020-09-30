ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Баскетболистку Елену Левченко осудили на 15 суток за участие в маршах протеста

30.09.2020 15:07 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

— Нет, не несла.

Слово предоставляется стороне защиты. Адвокат поинтересовался, знакома ли Елена со статьей, которая позволяет ей отказаться от дачи показаний против себя. Суд снял вопрос на основании того, что права лицу, в отношении которого ведется административный процесс, были разъяснены и понятны.

— Высокий суд, судя по ответам, я понял, что мой подзащитный не совсем понял свои права.

— Вопрос снят судом. Права были разъяснены.

Других вопросов у адвоката к подзащитной не было.

Судом исследуются письменные материалы дела. В качестве доказательств правонарушения в них выступают:

  • протокол осмотра сайта издания «Прессбол» в глобальной сети интернет, который содержит текст: «Белорусская баскетболистка Елена Левченко побывала 23 августа на Марше новой Беларуси», а также фото, на котором «во время проведения незаконного уличного мероприятия изображена женщина, визуально похожая на Елену Левченко», и соответствующие скриншоты, приобщенные к протоколу;
  • протокол осмотра Instagram-аккаунта баскетболистки и, в частности, фото, на котором во время проведения незаконного уличного шествия около 16:10 27.09 изображена женщина, визуально похожая на Елену Левченко (в руках вместе с группой граждан она несет баннер с надписью «Народ — чемпион»), а также соответствующие скриншоты, приобщенные к протоколу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в 7:10 в Национальном аэропорту Минск задержали Елену Левченко, спортсменку, некогда представлявшую Беларусь в женской НБА. Об этом она сообщила своему...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Упаковали» в ответ на вопрос «как проехать?». Решение суда по делу водителя из России (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика