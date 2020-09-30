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«Упаковали» в ответ на вопрос «как проехать?». Решение суда по делу водителя из России (видео)

30.09.2020 15:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В середине месяца мы рассказывали об истории россиянина Дениса: 10 августа Volkswagen Touareg подъехал к перекрестку, на котором инспекторы перекрыли движение. Спросили у сотрудника ГАИ, как проехать, а в следующий момент дорогу перегородил автобус с людьми в черном и автозак. Позже, по словам водителя, его избили и обвинили в участии в массовом мероприятии. На днях россиянин сообщил, что дело в отношении него прекращено.

Вкратце напомним слова мужчины: «Вместе с беременной женой приехал во время отпуска из России в Витебск — в гости к родителям супруги. В тот вечер поехали с друзьями в ресторан. За рулем была Александра. Натолкнулись на перекрытие. Подъехали чуть ближе, чтобы спросить, как попасть на ул. Гагарина. Инспектор вполне доброжелательно ответил, что через ул. Фрунзе. В следующий момент дорогу перегородил автобус, вышел мужчина со словами „Проедете с нами, а не на Гагарина“».

О том, что было далее, — слова Дениса, которые не нашли отражения в документах:

«Подполковник ударил меня кулаком в нос. Приказал: „Взять!“ Меня выволокли, бросили на землю, стали бить. Других пассажиров-мужчин также вытащили из салона. Александру тоже поколошматили — пихали из стороны в сторону человек шесть. Потом только заметили, что она беременна, что живот большой, и оттеснили в сторону. Меня доставили в РОВД, в актовый зал, там избиения продолжились. Заставили подписать протокол об участии в несанкционированной акции — обещали СИЗО, если этого не сделаю. Той же ночью отпустили на свободу».

В итоге у мужчины диагностировали ЗЧМТ, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей головы, травматический перелом зуба (подтверждающие документы имеются у редакции). Состояние здоровья беременной Александры, по словам Дениса, тоже не самое лучшее: врач, ведущий беременность, обнаружил пренатальные нарушения, направил ее на лечение, консультацию у психотерапевта.

Позже состоялся суд. В рапорте указана версия, по мнению Дениса, никак не совпадающая с видео — мол, задержанный возле дома по ул. Чкалова проживающий в Витебске гражданин в группе людей скандировал лозунги «Жыве Беларусь!», «Лукашенко, уходи», «Ганьба», «Стоп, таракан!». По словам молодого человека, были озвучены и другие несовпадения: «В качестве свидетеля выступал работник ОВД — некто лейтенант Голубев в балаклаве. Вначале говорил, якобы задержали во дворах, потом (после наводки судьи) — из машины. Но он утверждал, что авто было белого цвета. Подполковник, которого можно узнать на видео, на суде не присутствовал».

«Упаковали» в ответ на вопрос «как проехать?». Решение суда по делу водителя из России (видео)

Позже Денису прислали переделанный протокол с формулировкой «Принял активное участие в несанкционированном пикетировании», состоялся еще один суд, тоже в режиме онлайн. На днях Денис сообщил о его результатах: «Мы выиграли суд, нас оправдали. В документах была использована фраза „за недоказанностью вины“».

 
Теги: Витебск
 
 
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В середине месяца мы рассказывали об истории россиянина Дениса: 10 августа Volkswagen Touareg подъехал к перекрестку, на котором инспекторы перекрыли движение. Спросили у...
 
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