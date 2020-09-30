В своей коже. Фотограф сняла фотопроект о проблемной коже

Источник материала: Tut.by

Фотограф Софи Харрис-Тэйлор хочет разрушить стереотипы вокруг проблемной кожи . Она создала проект «Эпидермис», в котором бросила вызов отношению общества к людям с дефектами на коже. В серию вошли портреты женщин со всей Великобритании с разными кожными заболеваниями. Они позируют, как настоящие модели для гламурных снимков, но без одежды и макияжа, рассказывает bigpicture.ru





Софи Харрис-Тэйлор считает, что понятие нормальности определяется образами, которые мы видим вокруг. Нас привели к тому, чтобы считать нормой женщин с идеальной кожей, но в реальности это далеко не так.





Фотограф хочет, чтобы демонстрация кожи обычных женщин без фильтров и восхищение разносторонностью человеческого тела помогли обществу отказаться от стереотипов, связанных с темой кожных заболеваний. Мировая косметическая индустрия оценивается в 532 миллиарда долларов, поэтому «Эпидермис» станет важным посылом к женщинам всей планеты.

Софи сама пережила проблемы с кожей в подростковом возрасте. Она вспоминает, что в то время все равнялись на идеальных моделей. К счастью, сейчас общественное мнение меняется в сторону бодипозитива и разности человеческого тела. Тем не менее проблемную кожу до сих пор не принято демонстрировать честно и открыто.

Девушки часто уделяют слишком много внимания надуманному идеальному образу и стремятся к нему. С возрастом они понимают, что внешний вид решает далеко не все. Обществу нужно показать молодому поколению пример, как восхищаться чертами, которые делают нас уникальными.

Софи считает, что приложения для редактирования фото пагубно влияют не только на правильное восприятие других людей, но и на восприятие самого себя. В соцсетях начинает развиваться движение бодипозитива, и это не может не радовать. В мире всегда будут идеалы красоты, но рамки этого идеала нужно расширять. Современная молодежь не следует строгим взглядам и разрушает стереотипы о том, что считать нормой.

Участницы проекта «Эпидермис» — обычные женщины без опыта работы перед камерой. Фотограф говорит, что сначала они стеснялись позировать, но к концу съемки раскрывались и становились совершенно другими. Эта фотосессия позволила им ощутить свободу и расширить потенциал.

Портреты излучают интимность и чувственность. Софи добилась этого, разговаривая с моделями по душам. Съемки проводились в ее собственной квартире, поэтому во время работы царила атмосфера спокойствия и уюта.

Подготовка к созданию фотопроекта была довольно сложной. Потенциальные участницы колебались, и начальный кастинг проходил трудно, ведь у Софи не было подобных фотографий, чтобы наглядно продемонстрировать девушкам, что из этого выйдет. Когда первые снимки были сделаны, стало намного легче, потому что женщины знали, какими они будут на портретах.

Софи надеется, что фотопроект «Эпидермис» поможет женщинам ощущать себя комфортно в своей коже. С помощью фото она демонстрирует, что красивой можно быть и с изъянами, которые обычно не афишируют в медиапространстве. Сейчас фотограф работает над проектом о грудном вскармливании и планирует двигаться в своем творчестве дальше в направлении позитивного отношения к телу.