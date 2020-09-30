Азаренко проиграла на «Ролан Гаррос» 161-й ракетке мира

Источник материала: Tut.by

Виктория Азаренко сенсационно проиграла во втором раунде «Ролан Гаррос» 161-й ракетке мира Анне Каролине Шмидловой — 2:6, 2:6.

Азаренко считалась одной из главных фавориток турнира, но вынуждена завершить выступление на ранней стадии.

Виктория не сделала ни одного брейка, в то время как ее словацкая соперница в каждом сете дважды брала подачу белоруски.



Фото: Reuters

Таким образом, Беларусь дальше будут представлять только Арина Соболенко и Александра Саснович.

Саснович сегодня сыграет с Каролин Гарсия, а Соболенко завтра встретится с Дарьей Касаткиной.



Parimatch — технологическая компания, флагман в индустрии беттинга в Беларуси — гордится надежным букмекерским и игровым предложением на инновационной цифровой платформе для мобильных устройств .