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Азаренко проиграла на «Ролан Гаррос» 161-й ракетке мира

30.09.2020 15:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Виктория Азаренко сенсационно проиграла во втором раунде «Ролан Гаррос» 161-й ракетке мира Анне Каролине Шмидловой — 2:6, 2:6.

Азаренко считалась одной из главных фавориток турнира, но вынуждена завершить выступление на ранней стадии.

Виктория не сделала ни одного брейка, в то время как ее словацкая соперница в каждом сете дважды брала подачу белоруски.


Фото: Reuters

Таким образом, Беларусь дальше будут представлять только Арина Соболенко и Александра Саснович.

Саснович сегодня сыграет с Каролин Гарсия, а Соболенко завтра встретится с Дарьей Касаткиной.


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Виктория Азаренко сенсационно проиграла во втором раунде «Ролан Гаррос» 161-й ракетке мира Анне Каролине Шмидловой - 2:6, 2:6.
 
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