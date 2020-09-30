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Азаренко проиграла на «Ролан Гаррос» 161-й ракетке мира
Источник материала: Tut.by
Виктория Азаренко сенсационно проиграла во втором раунде «Ролан Гаррос» 161-й ракетке мира Анне Каролине Шмидловой — 2:6, 2:6.
Азаренко считалась одной из главных фавориток турнира, но вынуждена завершить выступление на ранней стадии.
Виктория не сделала ни одного брейка, в то время как ее словацкая соперница в каждом сете дважды брала подачу белоруски.
Таким образом, Беларусь дальше будут представлять только Арина Соболенко и Александра Саснович.
Саснович сегодня сыграет с Каролин Гарсия, а Соболенко завтра встретится с Дарьей Касаткиной.
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Виктория Азаренко сенсационно проиграла во втором раунде «Ролан Гаррос» 161-й ракетке мира Анне Каролине Шмидловой - 2:6, 2:6.
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