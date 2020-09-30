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Xiaomi представила телевизор на 32 дюйма за 117 долларов

30.09.2020 15:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Xiaomi представила новый бюджетный телевизор Redmi TV A32. Его главная особенность — низкая цена, пишет Gizmochina.


Как понятно из названия, диагональ экрана нового ТВ составляет 32 дюйма (разрешение — HD+). В активе также 64-битный процессор с ядрами A53, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ постоянного хранилища. За графику отвечает чип Mali-450. Телевизор базируется на операционной системе Android, поверх которой установлена фирменная оболочка производителя.

Что еще нужно знать: ТВ оснащается тремя разъемами HDMI и несколькими USB-A. Кроме того, в качестве пульта ДУ можно использовать смартфон, который подсоединяется к телевизору по Bluetooth. Есть и голосовое управление (правда, только на китайском языке). В Xiaomi утверждают, что Redmi TV A32 способен выступать в качестве хаба для других устройств системы «умного» дома.

В Китае Redmi TV A32 стоит 117 долларов. О планах вывода устройства на другие рынки пока не сообщается.

Ниже — цены других телевизоров Xiaomi:

 
 
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О планах вывода устройства на другие рынки пока не сообщается.
 
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