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Баскетболистку Елену Левченко арестовали на 15 суток. Ее задержали только сегодня утром
Источник материала: Tut.by
В Ленинском суде Минска прошел суд над известной баскетболисткой Еленой Левченко, которую
Как проходил суд
Судья Марина Запасник удовлетворила ходатайство адвоката Михаила Кирилюка пообщаться со своей подзащитной до начала судебного заседания.
Левченко вменяется, что она дважды принимала участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Первый раз 23 августа спортсменка на проспекте Независимости приняла «активное участие в несанкционированном уличном шествии», Елена «публично выражала требования проведения честных выборов».
Второй раз — 27 сентября на Машерова, где приняла «участие в несанкционированном уличном шествии без соответствующего разрешения Мингорисполкома в целях публичного выражения своего требования проведения честных выборов в Республике Беларусь». В этом шествии Елена, согласно протоколу, шла по проезжей части, держа в руках плакат «Народ — чемпион».
— Я гуляла на улице. Не помню, где находилась в это время, — ответила Елена Левченко на вопрос о том, где она находилась в дни и время, указанные в протоколе.
Из материалов дела, которые зачитала судья Марина Запасник, следует, что о возможном административном правонарушении свидетельствуют фотография в ее Instagram и материал на сайте спортивного издания «Прессбол».
— Указанный сайт содержит <…> текст: «Белорусская баскетболистка Елена Левченко побывала 23 августа на марше новой Беларуси», а также фотографию, на которой во время проведения незаконного уличного шествия около 15.00 23 августа <…> изображена женщина, похожая на Левченко Елену Степановну, — зачитала судья.
Адвокат спортсменки указал на то, что в деле нет доказательств того, что спортсменка принимала участие в шествии. Он обратил внимание, что на одной из фотографий на фоне за спиной у Левченко видно только здание и нет никаких признаков того, что в это время в том месте проходило массовое мероприятие.
— Из данной фотографии неясно, каким образом моя подзащитная публично выражала свое несогласие с итогами выборов, поскольку отсутствует звук — это не видеосъемка, поэтому у меня есть сомнения в выводах, которые [указаны ] в протоколе об административном задержании, — возражает Михаил Кирилюк. Вторая фотография из материалов дела, по словам адвоката, не позволяет сделать вывод, что «надпись „Народ — чемпион“ каким-то образом выражает несогласие с результатами выборов».
Кирилюк предложил вызвать сотрудника Ленинского РУВД Скороходова, который оформлял процессуальные документы, в качестве свидетеля для дачи пояснений. В ходатайстве отказано.
«Лена, нас много, в районе 30 человек, потом мы поедем тебя встречать на Окрестина», — прокричал Костя, один из присутствующих в зале суда, услышав Елену по скайпу перед оглашением приговора, остальные поддержали ее аплодисментами.
Решение суда — 15 суток административного ареста.
О позиции Елены Левченко
Отметим, что Елена была задержана
Напомним, ранее Елена активно высказывалась против насилия в стране и за проведение повторных выборов, она также
В частности, она
— Никто не может понять природу такой жестокости силовиков. Власть пользуется старыми методами — репрессировать, запугать, побить. Чтобы человек спрятался в нору и притих. Только на такое и способны. Но дух не убить. Это уже совсем другой народ.
На данный момент информации о задержании других спортсменов, активно выражавших свою позицию, нет. Некоторые из них уже отреагировали на текущую ситуацию, сказав, что
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Ранее она участвовала в маршах протеста и открыто выражала свою гражданскую позицию.
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