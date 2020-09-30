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Баскетболистку Елену Левченко арестовали на 15 суток. Ее задержали только сегодня утром

30.09.2020 15:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Ленинском суде Минска прошел суд над известной баскетболисткой Еленой Левченко, которую задержали сегодня утром в аэропорту. За участие в несанкционированных массовых мероприятиях спортсменке дали 15 суток ареста. Вину устанавливали по фотографии в Instagram и новости на сайте «Прессбола». В зале суда было больше 25 человек, поддерживающих Елену, в основном спортсмены.


Как проходил суд

Судья Марина Запасник удовлетворила ходатайство адвоката Михаила Кирилюка пообщаться со своей подзащитной до начала судебного заседания.

Левченко вменяется, что она дважды принимала участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Первый раз 23 августа спортсменка на проспекте Независимости приняла «активное участие в несанкционированном уличном шествии», Елена «публично выражала требования проведения честных выборов».

Второй раз — 27 сентября на Машерова, где приняла «участие в несанкционированном уличном шествии без соответствующего разрешения Мингорисполкома в целях публичного выражения своего требования проведения честных выборов в Республике Беларусь». В этом шествии Елена, согласно протоколу, шла по проезжей части, держа в руках плакат «Народ — чемпион».

— Я гуляла на улице. Не помню, где находилась в это время, — ответила Елена Левченко на вопрос о том, где она находилась в дни и время, указанные в протоколе.


Из материалов дела, которые зачитала судья Марина Запасник, следует, что о возможном административном правонарушении свидетельствуют фотография в ее Instagram и материал на сайте спортивного издания «Прессбол».

— Указанный сайт содержит <…> текст: «Белорусская баскетболистка Елена Левченко побывала 23 августа на марше новой Беларуси», а также фотографию, на которой во время проведения незаконного уличного шествия около 15.00 23 августа <…> изображена женщина, похожая на Левченко Елену Степановну, — зачитала судья.

Адвокат спортсменки указал на то, что в деле нет доказательств того, что спортсменка принимала участие в шествии. Он обратил внимание, что на одной из фотографий на фоне за спиной у Левченко видно только здание и нет никаких признаков того, что в это время в том месте проходило массовое мероприятие.

— Из данной фотографии неясно, каким образом моя подзащитная публично выражала свое несогласие с итогами выборов, поскольку отсутствует звук — это не видеосъемка, поэтому у меня есть сомнения в выводах, которые [указаны ] в протоколе об административном задержании, — возражает Михаил Кирилюк. Вторая фотография из материалов дела, по словам адвоката, не позволяет сделать вывод, что «надпись „Народ — чемпион“ каким-то образом выражает несогласие с результатами выборов».

Кирилюк предложил вызвать сотрудника Ленинского РУВД Скороходова, который оформлял процессуальные документы, в качестве свидетеля для дачи пояснений. В ходатайстве отказано.

«Лена, нас много, в районе 30 человек, потом мы поедем тебя встречать на Окрестина», — прокричал Костя, один из присутствующих в зале суда, услышав Елену по скайпу перед оглашением приговора, остальные поддержали ее аплодисментами.

Решение суда — 15 суток административного ареста.

Из постановления суда:

«При назначении административного взыскания учитываю обстоятельства совершенных правонарушений, характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности лица, в отношении которого ведется административный процесс, в том числе то, что она систематически подвергалась административным взысканиям за нарушение правил дорожного движения, и прихожу к убеждению, что цели административной ответственности могут быть достигнуты путем назначения административного взыскания в виде административного ареста на максимальный срок».

О позиции Елены Левченко

Отметим, что Елена была задержана только сегодня утром в аэропорту Минск перед вылетом на плановое лечение и реабилитацию. Ее сразу же отвезли в ЦИП на Окрестина.

Напомним, ранее Елена активно высказывалась против насилия в стране и за проведение повторных выборов, она также входила в Свободное объединение спортсменов Беларуси и подписала открытое письмо к власти и силовикам.


Фото: fiba.com

В частности, она говорила:

— Никто не может понять природу такой жестокости силовиков. Власть пользуется старыми методами — репрессировать, запугать, побить. Чтобы человек спрятался в нору и притих. Только на такое и способны. Но дух не убить. Это уже совсем другой народ.

На данный момент информации о задержании других спортсменов, активно выражавших свою позицию, нет. Некоторые из них уже отреагировали на текущую ситуацию, сказав, что «это только увеличило нашу решимость».

Елена Левченко — одна из самых известных белорусских баскетболисток. Она чемпионка Литвы, двукратная чемпионка России и двукратный обладатель Кубка России, трехкратный бронзовый призер Евролиги и бронзовый призер чемпионата Европы.

Она выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010 году сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.

Лишилась ставки в национальной команде в ноябре прошлого года.

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Теги: Минск
 
 
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