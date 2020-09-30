Машина будущего. МАЗ выпустил первый электрогрузовик

Источник материала: Tut.by

Минский автозавод разработал первый в истории страны электрогрузовик. Создавали его для работы в городских условиях: ездит трак практически бесшумно и не выделяет угарных газов. Новинка показана в Минске на 23-й международной выставке технологий и инноваций в промышленности «Техиннопром», которая проходит по 2 октября в Футбольном манеже.





Электрогрузовик МАЗ-4381Е0 обладает средними габаритами: полная масса — 12,5 тонны, грузоподъемность — 5700 кг. Без подзарядки способен проехать Минск вдоль и поперек. Максимальная скорость подстроена «под мегаполис» — 85 км/ч.

Трак оснащен асинхронным тяговым электродвигателем мощностью 70 кВт с жидкостным охлаждением. В паре с ним вращается 2-ступенчатый редуктор с электронным управлением переключения передач.





Запас хода у «первенца» составляет 100 км, но это далеко не предел. Все зависит от количества аккумуляторов, и на МАЗе готовы поставить их столько, сколько требуется покупателю.

В качестве батарей — содержащие литий ячейки емкостью 160 Ач. Рабочее напряжение — 570 В, а для зарядки используется порт постоянного тока GB/T.





Кабина рассчитана на троих и оснащена удобными сиденьями, центральным замком, электрическими стеклоподъемниками и регулировкой зеркал. Для водителя установили многофункциональный руль с гидроусилителем, а на стойках ветрового стекла — мониторы. За климат отвечает вентиляционно-отопительная установка с электрическим обогревателем. Продуманы и двери с бесключевым доступом.









Грузовик оборудован тентом шторного типа с задними дверями. Длина платформы — 6150 мм, ширина — 2480 мм, высота — 2550 мм.

«Создание электрических МАЗов — одно из перспективных направлений развития автохолдинга до 2030 года. Мы видим в этом большие перспективы. Электрогрузовик разработан с фокусом на транспортировку грузов в черте города. Среди очевидных плюсов — практически бесшумность, экологичность и высокая экономичность перевозок. Впереди — череда испытаний и коммерческое производство. Для белорусского автопрома это большой шаг вперед», — поясняют в ОАО «МАЗ».









Мазовский электрогрузовик может появиться на белорусских дорогах. Как ожидается, спрос на него будет и в других странах.

Кроме того, Минский автозавод представил на 30-й выставке «Белагро», которая проходит в Футбольном манеже, около 10 единиц техники . В частности, в экспозицию вошли три модели самосвалов, передвижная мастерская, автомобиль-мультилифт и «мобильный офис». Посмотреть на них воочию можно по 3 октября.