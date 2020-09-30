Госдолг Беларуси увеличился на 13 млрд рублей

Государственный долг Беларуси увеличился по сравнению с началом 2020 года на 13 млрд рублей, или на 29,1%, и на 1 сентября составил 57,8 млрд рублей, сообщает Министерство финансов.





Внешний госдолг составил 17,7 млрд долларов, увеличившись с начала года на 0,6 млрд долларов, или на 3,6%.

В январе-августе 2020 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 1 млрд 921,2 млн долларов: 1.391,5 млн долларов — облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках; 429,2 млн долларов — правительства и банков РФ; 56,2 млн долларов — Экспортно-импортного банка КНР; 38,1 млн долларов — МБРР; 6,2 млн долларов — ЕБРР и Северного инвестиционного банка.

На погашение внешнего госдолга в январе—августе направлено 1 млрд 165,6 млн долларов: 533,3 млн долларов — правительство и банки РФ; 387,1 млн долларов — банки КНР; 176,6 млн долларов — ЕФСР; 66,6 млн долларов — МБРР; 1,3 млн долларов — ЕБРР и СИБ; 0,7 млн долларов — Товарно-кредитная корпорация США.

По данным Минфина, внутренний государственный долг по состоянию на 1 сентября составил 10,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,8 млрд рублей, или на 20,6%.

В январе-августе 2020 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 294,1 млн долларов и 200 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 466,4 млн долларов и 161,2 млн рублей.

Напомним, российский президент Владимир Путин после встречи с Александром Лукашенко 14 сентября в Сочи сообщил, что «Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент кредит государственный — 1,5 млрд долларов».

Обещанный кредит будет выделяться частями. «Мы в текущем году хотим предоставить 1 млрд долларов, из которых 500 млн за счет ЕФСР, 500 млн — за счет межгоскредита. В следующем году — 500 млн за счет межгоскредита», — сказал министр финансов России Антон Силуанов.

Согласно параметрам бюджета, в 2020 году Беларусь должна направить на обслуживание государственного долга 2,9 млрд рублей, на погашение основного долга — 6 млрд. Более 85% расходов связаны с выплатами в пользу РФ, КНР и ЕФСР.

В связи с пандемией белорусские власти решили увеличить лимит внутреннего госдолга на 1,25 млрд рублей в 2020 году. Кроме того, правительство инициировало переговорный процесс с внешними кредиторами о привлечении 3 млрд долларов.

В июне власти Беларуси разместили два выпуска евробондов на 1,25 млрд долларов. Средства будут направлены на рефинансирование платежей по госдолгу в текущем году.