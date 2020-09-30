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Елену Левченко на 15 суток отправили под арест

30.09.2020 15:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Состоялся суд над известной белорусской баскетболисткой Еленой Левченко.

Елену Левченко на 15 суток отправили под арест
Фото с сайта Eurosport

Задержанная сегодня утром в аэропорту «Минск» спортсменка отправлена на 15 суток под административный арест.

Ранее Светлана Тихановская назвала задержание Левченко «очередной попыткой расколоть наши силы».

«Режим ослаб настолько, что даже спортсменов стал прессовать за выражение своего мнения. И люди больше не хотят выступать и зарабатывать победы в копилку такой власти, которая выбрасывает их голоса, избивает, лишает регалий за проявление гражданской позиции», — сказано в заявлении экс-кандидата.

 
Теги: Минск
 
 
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Состоялся суд над известной белорусской баскетболисткой Еленой Левченко.
 
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