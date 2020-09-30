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Елену Левченко на 15 суток отправили под арест
Источник материала: Навiны
Состоялся суд над известной белорусской баскетболисткой Еленой Левченко.
Ранее Светлана Тихановская назвала задержание Левченко «очередной попыткой расколоть наши силы».
«Режим ослаб настолько, что даже спортсменов стал прессовать за выражение своего мнения. И люди больше не хотят выступать и зарабатывать победы в копилку такой власти, которая выбрасывает их голоса, избивает, лишает регалий за проявление гражданской позиции», — сказано в заявлении экс-кандидата.
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Состоялся суд над известной белорусской баскетболисткой Еленой Левченко.
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