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Правозащитники требуют от прокуратуры отчета о проделанной работе в связи с информацией о пытках в ЦИП и ИВС

30.09.2020 15:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси в лице белорусских организаций требует от прокуратуры Минска отчета о проделанной работе в связи с информацией о пытках в отношении задержанных в Центре изоляции правонарушителей и изоляторах временного содержания.

Правозащитники требуют от прокуратуры отчета о проделанной работе в связи с информацией о пытках в ЦИП и ИВС
Фото носит иллюстративный характер

С соответствующим обращением совместно выступили объединения «Правовая инициатива», «Белорусский документационный центр», «Центр по продвижению прав женщин», консультационный центр «Хьюман Константа» и просветительско-социальное общественное объединение «Звено».

«Правозащитники заявляют, что после 12 августа к ним массово начала поступать информация о пытках и жестоких условиях в ЦИП и ИВС, — сообщает сайт «Правовой инициативы». — В частности, задержанных держали в прогулочных камерах по 40-70 человек, где не было места даже сесть. То же касается и обычных камер: по 40-50 человек в камере, рассчитанной только на 4-6 человек, из-за чего люди не могли спать, сидеть, из-за переполненности камер им не хватало воздуха. Также в некоторых местах содержания задержанных не кормили по несколько суток и не выдавали питьевой воды и средств личной гигиены. Многих людей раздевали догола, жестоко избивали и обливали водой».

Правозащитники требуют от прокуратуры сообщить, какие действия были совершены старшим помощником прокурора Минска по надзору за соблюдением законодательства органами уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, старшим советником юстиции Николаем Геращенко для проведения проверки условий содержания в ЦИП и ИВС за август 2020 года, и какие акты прокурорского надзора были вынесены по результатам проверки.

«Напомним, именно в должностные обязанности Геращенко входит надзор за соблюдением условий содержания лиц, задержанных до суда, а также административно арестованных, — говорится в обращении. — Однако по прошествии полутора месяцев в публичных источниках не появилась информация о посещении прокуратурой ЦИП и ИВС и защите прав и законных интересов граждан».

Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси, совершенных против участников мирных акций, был создан 20 августа белорусскими и международными правозащитными организациями. Его цель — сбор фактов и доказательств о применении пыток в отношении задержанных участников акций протеста в Беларуси, чтобы в дальнейшем виновные были привлечены к ответственности.

26 августа под эгидой Генеральной прокуратуры создана межведомственная комиссия в связи с заявлениями граждан о применении к ним физической силы и специальных средств на массовых мероприятиях и в изоляторах.

Помимо представителей Генпрокуратуры в состав комиссии вошли сотрудники Следственного комитета, Министерства внутренних дел и Государственного комитета судебных экспертиз.

Сообщалось, что в работе комиссии также будут участвовать депутаты Палаты представителей. Публичных сообщений о работе комиссии до сих пор не было.

После президентских выборов 9 августа на улицы Минска вышли тысячи демонстрантов, заявивших о фальсификациях и потребовавших проведения честных выборов. По данным МВД, с 9 по 12 августа было задержано более семи тысяч протестующих.

12 августа власти начали освобождать задержанных, которые сообщили о жестоких пытках и избиениях при задержании, в отделениях милиции, изоляторах временного содержания, центрах изоляции правонарушителей, а также при перевозке к местам принудительного содержания.

13 августа белорусские правозащитные организации обратились к министру внутренних дел Юрию Караеву с требованием прекратить пытки и жестокое обращение с задержанными.

17 августа Следственный комитет сообщил, что в ведомство обратились более 700 человек с заявлениями об избиении силовиками.

 
Теги: Минск
 
 
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Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси в лице белорусских организаций требует от прокуратуры Минска отчета о проделанной работе в связи с...
 
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