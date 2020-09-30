Остановить войну в Карабахе: на что способны СНГ и Минская группа ОБСЕ?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Конфликт в Нагорном Карабахе является одной из самых кровоточащих ран, оставшихся после краха Советского Союза. По сути с конца 80-х годов прошлого века выстрелы и взрывы в этих местах никогда не прекращались, просто боевые действия малой интенсивности сменялись периодическими обострениями, когда задействовалась авиация, тяжелая артиллерия, бронетехника и пр. Полноценная война в Нагорном Карабахе может вспыхнуть в любой момент и сейчас в очередной раз Армения и Азербайджан оказались у опасной черты, цена перехода которой – десятки тысяч человеческих жизней.

Геополитическая игра в Закавказье

При этом не совсем корректно искать причины происходящего исключительно в неурядицах советской национальной политики, неудачах реформ периода "перестройки". На самом деле конфликт имеет глубокие исторические и культурные корни, которые невозможно понять, не зная специфики армянско-турецких и российско-турецких отношений. Исторический контекст усиливается не только проблематикой нынешних Армении и Азербайджана, но и внешних центров силы, где активную роль играют глобальный Запад, Турция, Россия, Иран.

У каждой из сторон в нагорнокарабахском конфликте есть своя партия, что только усложняет поиск компромиссного решения, а путь к миру оказывается невероятно долгим и запутанным. Для Еревана победа в войне с Азербайджаном и защита Карабаха (в армянской версии Арцах) – это краеугольный камень идеологии современного государства, главная объединяющая скрепа для общества, разных политических сил и армянства по всему миру.

Вместе с тем для Баку Карабах – это жажда реванша, национальная идея возвращения утраченных территорий, что вынуждает Азербайджан снова и снова пробовать "на зуб" армянскую оборону.

Турция в этой ситуации активно поддерживает близких в этническом и религиозном плане азербайджанцев, одновременно используя Карабах как привычную болевую точку, на которую всегда можно надавить в момент противоречий с Россией. В свою очередь Российская Федерация, имея союзные отношения как с Армений, так и с Азербайджаном, значительные национальные диаспоры этих двух народов внутри страны, экономические и геополитические интересы в Закавказье, выступает в роли арбитра, пытаясь разводить по углам противоборствующие стороны.

Общеизвестно, что у беспристрастного судьи часто самая незавидная роль, так как его действиями оказываются недовольны все участники процесса, жаждущие не столько справедливости, сколько субъективных решений исключительно в свою пользу. На этом фоне Запад занимает позицию "третьего радующегося" и всячески пытается подорвать авторитет России в Закавказье, дискредитируя Москву в глазах как Армении, так и Азербайджана как якобы "ненадежного союзника".

Вместе с тем очевидно, что без международного консенсуса конфликт в принципе не может быть решен и нужны договоренности не только двустороннего уровня, но также на уровне всех субъектов, интересы которых в той или иной степени присутствуют в регионе.

Здесь впору вспомнить о таком механизме как Минская группа ОБСЕ , в которую, помимо сторон конфликта, входят еще девять государств, в том числе Республика Беларусь. Группа была образована еще в далеком 1992 году под задачи мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе как "постоянно действующий форум", первую конференцию которого планировали провести в Минске.

К сожалению, стремительное развитие обстановки на фронте привело к срыву мероприятия, однако Минская группа (МГ) продолжила существовать и выполнять роль переговорной площадки, сохранив в названии привязку к белорусской столице, хотя первая встреча участников совещания прошла в Риме и последующие переговоры также проходили за пределами Беларуси.

Кто остановит войну?

При этом основная роль в работе Минской группы принадлежит государствам–сопредседателям, то есть России, Франции и США, а главным достижением необходимо признать создание постоянно действующей переговорной площадки, в то время как Гордиев узел конфликта международным посредникам развязать, увы, не удалось.

Вместе с тем Россия как сопредседатель Минской группы предпринимала достаточно эффективные односторонние усилия, чтобы усадить за стол переговоров лидеров Армении и Азербайджана. При посредничестве Москвы возник весьма интересный формат встреч трех президентов, где российский лидер фактически выступает в роли медиатора для армянских и азербайджанских коллег.

При этом нельзя также забывать об СНГ, членами которого являются как Армения, так и Азербайджан. Напомним, что именно по инициативе Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ (МПА) в 1994 году в Бишкеке было подготовлено соглашение о прекращении огня, остановившее активные боевые действия в Карабахе. Представляется, что потенциал СНГ использован далеко не в полной мере и у этой организации есть возможности для оказания позитивного влияния на обстановку в зоне конфликта, выработки компромиссных предложений по мирному урегулированию.

В этом плане возможно объединить усилия СНГ и Минской группы ОБСЕ, причем в состав сопредседателей МГ целесообразно ввести Турецкую Республику, как одного из наиболее мощных региональных игроков. Необходимо прийти ко всеобщему консенсусу относительно того, что у конфликта вокруг Карабаха может быть только политико-дипломатическое решение, а любые попытки изменить баланс сил военным путем обречены на поражение.

При всех нюансах отношений между Москвой и Баку за спиной Армении стоит союзная Россия и блок ОДКБ, красные линии прочерчены и лучше не заступать за черту. Исходя из вышеизложенных обстоятельств, саммит Минская группа + Турция + СНГ, посвященный мирному урегулированию ситуации в Карабахе, необходимо провести в кратчайшие сроки.

Местом проведения может быть Санкт-Петербург, как штаб –квартира МПА СНГ, либо белорусская столица, как зарекомендовавшая себя переговорная площадка и место базирования исполнительных органов Содружества. Кроме того, Минской группе пора бы уже соответствовать своему названию, к тому же Александр Лукашенко также предлагал свои варианты мирного урегулирования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, с которым белорусского лидера связывают дружеские отношения, и бывшему руководителю Армении Сержу Саргсяну.

Помешать реализации данной идеи могут непростые отношения Беларуси с Западом, в том числе Францией и США, которые отмечаются на современном этапе. В любом случае место проведения не имеет принципиального значения, здесь важен исключительно результат и активизация международных посредников сейчас жизненно необходима для того, чтобы остановить надвигающуюся войну.

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