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Белорусский гандбольный клуб отказался выходить на матч из-за ареста Елены Левченко

30.09.2020 15:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский гандбольный клуб «Витязь-Леон» отказался проводить сегодняшний матч чемпионата Беларуси из-за ареста баскетболистки Елены Левченко.


Фото: ГК "Витязь-Леон"

Клуб уже сообщил федерации гандбола, что не выйдет на площадку в сегодняшней игре против «Машеки».

Как пояснили в команде, арест Левченко они считают незаконным и протестуют против давления на граждан Беларуси.

Напомним, что сегодня Елена Левченко была арестована на 15 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

О позиции Елены Левченко

Елена Левченко активно высказывалась против насилия в стране и за проведение повторных выборов, она также входила в Свободное объединение спортсменов Беларуси и подписала открытое письмо к власти и силовикам.


Фото: Женя Канаплев, Юлия Лейдик

В частности, она говорила:

— Никто не может понять природу такой жестокости силовиков. Власть пользуется старыми методами — репрессировать, запугать, побить. Чтобы человек спрятался в нору и притих. Только на такое и способны. Но дух не убить. Это уже совсем другой народ.

На данный момент информации о задержании других спортсменов, активно выражавших свою позицию, нет. Некоторые из них уже отреагировали на текущую ситуацию, сказав, что «это только увеличило нашу решимость».

Елена Левченко — одна из самых известных белорусских баскетболисток. Она чемпионка Литвы, двукратная чемпионка России и двукратный обладатель Кубка России, трехкратный бронзовый призер Евролиги и бронзовый призер чемпионата Европы.

Она выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010 году сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.

Лишилась ставки в национальной команде в ноябре прошлого года.

 
 
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Белорусский гандбольный клуб «Витязь-Леон» отказался проводить сегодняшний матч чемпионата Беларуси из-за ареста баскетболистки Елены Левченко.
 
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