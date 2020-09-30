Белорусский гандбольный клуб отказался выходить на матч из-за ареста Елены Левченко

Источник материала: Tut.by

Белорусский гандбольный клуб «Витязь-Леон» отказался проводить сегодняшний матч чемпионата Беларуси из-за ареста баскетболистки Елены Левченко.



Фото: ГК "Витязь-Леон"

Клуб уже сообщил федерации гандбола, что не выйдет на площадку в сегодняшней игре против «Машеки».

Как пояснили в команде, арест Левченко они считают незаконным и протестуют против давления на граждан Беларуси.

Напомним, что сегодня Елена Левченко была арестована на 15 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

О позиции Елены Левченко

Елена Левченко активно высказывалась против насилия в стране и за проведение повторных выборов, она также входила в Свободное объединение спортсменов Беларуси и подписала открытое письмо к власти и силовикам.



Фото: Женя Канаплев, Юлия Лейдик

В частности, она говорила :

— Никто не может понять природу такой жестокости силовиков. Власть пользуется старыми методами — репрессировать, запугать, побить. Чтобы человек спрятался в нору и притих. Только на такое и способны. Но дух не убить. Это уже совсем другой народ.

На данный момент информации о задержании других спортсменов, активно выражавших свою позицию, нет. Некоторые из них уже отреагировали на текущую ситуацию, сказав, что «это только увеличило нашу решимость» .

Елена Левченко — одна из самых известных белорусских баскетболисток. Она чемпионка Литвы, двукратная чемпионка России и двукратный обладатель Кубка России, трехкратный бронзовый призер Евролиги и бронзовый призер чемпионата Европы. Она выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010 году сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира. Лишилась ставки в национальной команде в ноябре прошлого года.