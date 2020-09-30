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Белорусский гандбольный клуб отказался выходить на матч из-за ареста Елены Левченко
Источник материала: Tut.by
Белорусский гандбольный клуб «Витязь-Леон»
Клуб уже сообщил федерации гандбола, что не выйдет на площадку в сегодняшней игре против «Машеки».
Как пояснили в команде, арест Левченко они считают незаконным и протестуют против давления на граждан Беларуси.
Напомним, что сегодня Елена Левченко
О позиции Елены Левченко
Елена Левченко активно высказывалась против насилия в стране и за проведение повторных выборов, она также
В частности, она
— Никто не может понять природу такой жестокости силовиков. Власть пользуется старыми методами — репрессировать, запугать, побить. Чтобы человек спрятался в нору и притих. Только на такое и способны. Но дух не убить. Это уже совсем другой народ.
На данный момент информации о задержании других спортсменов, активно выражавших свою позицию, нет. Некоторые из них уже отреагировали на текущую ситуацию, сказав, что
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Белорусский гандбольный клуб «Витязь-Леон» отказался проводить сегодняшний матч чемпионата Беларуси из-за ареста баскетболистки Елены Левченко.
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