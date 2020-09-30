В Facebook опубликовали задачу по математике для второго класса. Не справился даже профессор

Источник материала: Tut.by

Жительница США Тереза Хоппер попросила в Facebook помочь с домашним заданием ее сына-второклассника. Однако задача оказалась настолько нетривиальной, что ее не смог решить даже доктор математических наук. Об этом пишет The Sun .



Фото: Dawid Małecki / Unsplash

Тереза ​​Хоппер поделилась снимком домашней работы своего семилетнего ребенка в Facebook в группе в под названием Family Lockdown Tips and Tricks. В описании она отметила, что окончила и школу, и университет с отличием и поначалу была уверена, что с легкостью справится с задачей для второго класса. Но когда она увидела страницу с заданием, ее уверенность в своих силах убавилась.

Суть задачи: Карла говорит, что у нее есть три фишки, означающие сотни, 17 фишек, означающих десятки, и 16 фишек, означающих единицы. В варианте A говорится — может ли Карла составить два одинаковых трехзначных числа из имеющихся фишек? А в варианте B — может ли она сделать это, использовав все свои фишки разом?



Источник: Family Lockdown Tips and Tricks

Тереза призналась, что не видит разницы между вариантами A и B, и попросила помощи.

Однако люди в комментариях тоже не смогли решить задачу. Так, один из пользователей написал: «У меня степень по математике. Я не понимаю задачу. Может, с ней идут какие-то диаграммы или дополнительные объяснения…».



Источник: Family Lockdown Tips and Tricks

В конце концов мать и сын разобрались с задачей. Они просто сложили все данные — все фишки, означающие и сотни, и десятки, и единицы. В итоге получилось 486. Если разделить на два, то получится 243, то есть число, которое можно составить, использовав все фишки. Это и будет ответом на второй вопрос.

Ответом на первый вопрос является число 172, так как, напомним, по условиям нужно, чтобы обязательно остались свободные фишки.



Источник: Family Lockdown Tips and Tricks

Позже Тереза написала, что учитель подтвердил — это правильные ответы. Но, как призналась женщина, она не ожидала, что все будет так сложно.