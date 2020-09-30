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В Facebook опубликовали задачу по математике для второго класса. Не справился даже профессор
Источник материала: Tut.by
Жительница США Тереза Хоппер попросила в Facebook помочь с домашним заданием ее сына-второклассника. Однако задача оказалась настолько нетривиальной, что ее не смог решить даже доктор математических наук. Об этом пишет
Тереза Хоппер поделилась снимком домашней работы своего семилетнего ребенка в Facebook в группе в под названием Family Lockdown Tips and Tricks. В описании она отметила, что окончила и школу, и университет с отличием и поначалу была уверена, что с легкостью справится с задачей для второго класса. Но когда она увидела страницу с заданием, ее уверенность в своих силах убавилась.
Суть задачи: Карла говорит, что у нее есть три фишки, означающие сотни, 17 фишек, означающих десятки, и 16 фишек, означающих единицы. В варианте A говорится — может ли Карла составить два одинаковых трехзначных числа из имеющихся фишек? А в варианте B — может ли она сделать это, использовав все свои фишки разом?
Тереза призналась, что не видит разницы между вариантами A и B, и попросила помощи.
Однако люди в комментариях тоже не смогли решить задачу. Так, один из пользователей написал: «У меня степень по математике. Я не понимаю задачу. Может, с ней идут какие-то диаграммы или дополнительные объяснения…».
В конце концов мать и сын разобрались с задачей. Они просто сложили все данные — все фишки, означающие и сотни, и десятки, и единицы. В итоге получилось 486. Если разделить на два, то получится 243, то есть число, которое можно составить, использовав все фишки. Это и будет ответом на второй вопрос.
Ответом на первый вопрос является число 172, так как, напомним, по условиям нужно, чтобы обязательно остались свободные фишки.
Позже Тереза написала, что учитель подтвердил — это правильные ответы. Но, как призналась женщина, она не ожидала, что все будет так сложно.
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Жительница США Тереза Хоппер попросила в Facebook помочь с домашним заданием ее сына-второклассника, но задача оказалась слишком сложной.
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