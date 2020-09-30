Прокуратура обещает проверить, как организации выплачивают зарплаты

Источник материала: Tut.by

Прокуратура проверит своевременность выплаты зарплат наемным работникам. Об этом сегодня во время брифинга сообщила начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Генпрокуратуры Марина Попова. Люди, которые считают, что их права в этой сфере нарушены, могут обратиться в местную прокуратуру. Контактную информацию о них можно найти на официальном сайте ведомства.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Особенностью этой проверки станет то, что прокуроры проверят некоторые организации и предприятия, которые раньше не попадали в поле их зрения.

— Следует учитывать, что в Национальный статистический комитет предоставляет такую информацию (о выплате зарплат и задолженностях. — Прим. ред.) в настоящее время только 4,5% от всех действующих организаций, — рассказывает Марина Попова. — Это предприятия с долей государственной собственности, в которых работает более 16 сотрудников, а также коммерческие организации с численностью более 100 работников. То есть достаточно незначительная часть организаций, использующих наемный труд работников. Особенностью настоящей проверки будет расширение субъектного состава.

Также она сообщила, что в рамках предстоящей проверки особое внимание будет уделено фактам подмены трудовых отношений заключением с работниками гражданско-правовых договоров.

— На практике имеется немало случаев, когда выполнение работ, носящих постоянный характер, вместо надлежаще заключенного трудового договора (контракта) оформляется договором подряда. При этом работники не всегда в полной мере знают свои права и возможности и не всегда понимают, что заключая договор подряда, они лишаются важных гарантий, таких как право на отпуск, выплат, связанных с ним, предусмотренной коллективным договором материальной помощи, оплаты больничных листов и многого другого, — поясняет представитель Генпрокуратуры.

В ходе этой проверки прокуроры хотят обратить внимание на то, что неверный выбор вида договора существенно снижает эффективность защиты трудовых прав работника.

— В связи с этим мы предлагаем гражданам, которым не выплачена заработная плата своевременно, а также гражданам, которые полагают, что с ними заключен договор, не соответствующий их функциональным обязанностям и предъявляемым законом требованиям, обратиться с заявлениями об этом в территориальные органы прокуратуры, — сказала Марина Попова. — Все обращения будут в обязательном порядке рассмотрены, и по ним при наличии оснований будут приняты меры реагирования.