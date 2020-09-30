В США истребитель F-35B разбился после столкновения с самолетом-заправщиком

Источник материала: Tut.by

В Южной Калифорнии, США, истребитель F-35B разбился после контакта с самолетом-заправщиком KC-130J. К счастью, никто из экипажа не пострадал. Детали произошедшего передает The Drive .

#BREAKING A plane made an emergency landing in a farm field in Thermal just East if the airport. Early reports of 8 on board. It reportedly clipped another plane mid-air. We are live in scene wirh the early details. @KESQ pic.twitter.com/b4rDWJgoat — Jake Ingrassia (@JakeKESQ) September 30, 2020

Как сообщили представители Корпуса морской пехоты Air Station Юма, F-35B вступил в контакт с KC-130J во время дозаправки в воздухе, что и привело к аварии. Пилот F-35B успешно катапультировался и в настоящее время проходит лечение.

А KC-130J после инцидента совершил вынужденную посадку. Никто из членов его экипажа не пострадал.

Официальная причина крушения в настоящее время расследуется.

By my count this thing should have about 3 more propellers, 1 more refueling pod, and 1 more aileron. pic.twitter.com/oK5t8mzAy3 — essential-ish turbonerd (@overdesigned) September 30, 2020

Как пишет Naked Science , истребитель F-35B — самый дорогой и технически сложный представитель семейства F-35. Это единственный из трех вариантов машины, способный совершать вертикальную посадку. На вооружение Корпуса морской пехоты F-35B приняли в 2015-м. Самолет рассматривают в качестве замены устаревшему истребителю Harrier.