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В США истребитель F-35B разбился после столкновения с самолетом-заправщиком

30.09.2020 15:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Южной Калифорнии, США, истребитель F-35B разбился после контакта с самолетом-заправщиком KC-130J. К счастью, никто из экипажа не пострадал. Детали произошедшего передает The Drive.

Как сообщили представители Корпуса морской пехоты Air Station Юма, F-35B вступил в контакт с KC-130J во время дозаправки в воздухе, что и привело к аварии. Пилот F-35B успешно катапультировался и в настоящее время проходит лечение.

А KC-130J после инцидента совершил вынужденную посадку. Никто из членов его экипажа не пострадал.

Официальная причина крушения в настоящее время расследуется.

Как пишет Naked Science, истребитель F-35B — самый дорогой и технически сложный представитель семейства F-35. Это единственный из трех вариантов машины, способный совершать вертикальную посадку. На вооружение Корпуса морской пехоты F-35B приняли в 2015-м. Самолет рассматривают в качестве замены устаревшему истребителю Harrier.

 
 
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