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В США истребитель F-35B разбился после столкновения с самолетом-заправщиком
Источник материала: Tut.by
В Южной Калифорнии, США, истребитель F-35B разбился после контакта с самолетом-заправщиком KC-130J. К счастью, никто из экипажа не пострадал. Детали произошедшего передает
Как сообщили представители Корпуса морской пехоты Air Station Юма, F-35B вступил в контакт с KC-130J во время дозаправки в воздухе, что и привело к аварии. Пилот F-35B успешно катапультировался и в настоящее время проходит лечение.
А KC-130J после инцидента совершил вынужденную посадку. Никто из членов его экипажа не пострадал.
Официальная причина крушения в настоящее время расследуется.
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К счастью, никто из экипажа не пострадал.
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