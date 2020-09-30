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Жесткое столкновение легковушки и мотоцикла в Гродно: водителя из авто доставали спасатели
Источник материала: Tut.by
Два человека получили травмы в аварии, которая произошла утром 30 сентября в Гродно.
Как
В результате ДТП 33-летняя водитель автомобиля оказалась заблокирована в салоне. Ее при помощи специнструмента доставали спасатели. Пострадавшую с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
По информации портала
Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.
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В аварии пострадали оба водителя.
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