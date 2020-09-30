Жесткое столкновение легковушки и мотоцикла в Гродно: водителя из авто доставали спасатели

Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла утром 30 сентября в Гродно.

Как сообщили в МЧС, в 06.57 спасателям поступила информация о ДТП на улице Белые Росы. Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, выяснилось, что столкнулись Citroen и мотоцикл.

В результате ДТП 33-летняя водитель автомобиля оказалась заблокирована в салоне. Ее при помощи специнструмента доставали спасатели. Пострадавшую с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.





По информации портала «АвтоГродно» , мотоциклист в тяжелом состоянии также был госпитализирован. Очевидцы сообщают, что легковушка выезжала с дворовой территории, а мотоцикл двигался по главной дороге.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.