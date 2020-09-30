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Жесткое столкновение легковушки и мотоцикла в Гродно: водителя из авто доставали спасатели

30.09.2020 15:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла утром 30 сентября в Гродно.

Как сообщили в МЧС, в 06.57 спасателям поступила информация о ДТП на улице Белые Росы. Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, выяснилось, что столкнулись Citroen и мотоцикл.

В результате ДТП 33-летняя водитель автомобиля оказалась заблокирована в салоне. Ее при помощи специнструмента доставали спасатели. Пострадавшую с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.


По информации портала «АвтоГродно», мотоциклист в тяжелом состоянии также был госпитализирован. Очевидцы сообщают, что легковушка выезжала с дворовой территории, а мотоцикл двигался по главной дороге.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.

 
Теги: Гродно
 
 
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