Ухудшение памяти и потеря сна. Объясняем, когда нужно обращаться к психотерапевту

Источник материала: Tut.by

Многие белорусы сейчас находятся в состоянии хронического стресса . Можно ли с ним справиться самостоятельно или лучше обратиться к специалисту? И если да, то к какому? Мы собрали самые популярные вопросы о психотерапии и задали их кандидату медицинских наук, врачу-психотерапевту медицинского центра «ЛОДЭ» Ларисе Демяновой.





Кажется, я испытываю стресс. Мне стоит обратиться к специалисту?

— Да, если стресс спровоцировал стойкие (проявляются дольше двух недель) телесные симптомы. Если вы услышали взрыв и испугались — это нормально. Но если ничего уже не взрывается, а вы все еще чувствуете страх, напряжение, головную боль, у вас немеют конечности, вам не хватает воздуха (и это нетипичные для вас симптомы), — нужно обратиться к психотерапевту.

Стоит запланировать визит к врачу и в том случае, если вы не можете сосредоточиться на работе, страдаете от ухудшения памяти (на самом деле, скорее всего, это нарушение концентрации внимания), быстро устаете. Если вы перестали контролировать свои эмоции и это негативно отражается на ваших отношениях в семье, с друзьями и коллегами, если есть стойкое нарушение сна и аппетита (как в сторону уменьшения, так и увеличения), если вас перестало радовать то, что раньше радовало, — тоже.

И, конечно, веский повод обратиться к специалисту — мысли о том, что умереть лучше, чем так жить, желание заснуть и не проснуться, желание быть сбитым машиной или заболеть раком (и так бывает). Такое состояние может быть признаком клинической депрессии и требует неотложной помощи.





В чем разница между психологом и психотерапевтом? К кому идти?

Психолог — специалист без медицинского образования, который помогает здоровым людям решать психологические проблемы, имеющие ситуационный характер, когда в целом функционирование человека не нарушено, — например конфликт между супругами.

Психотерапевт — врач, который работает с различного рода расстройствами: депрессивными, тревожными, психосоматическими (телесными проявлениями стресса — LADY). Кроме того, он может назначать медикаментозное лечение — в случае если ваше состояние этого требует.

Если вы испытываете длительный стресс, обратитесь к любому доступному вам специалисту. Но если этот стресс сопровождается физическими симптомами, желательно посетить именно психотерапевта (при его отсутствии — психиатра).

Может, я лучше справлюсь сам (а)?

Вы можете оказать себе «первую помощь» и попробовать снять напряжение, направив его в другое русло.

Как? Например, заняться волонтерством. Все, что вы умеете, можно использовать во благо и снизить таким образом градус негативных эмоций. Также хорошо помогает физическая нагрузка: если вы не занимаетесь спортом, можно выбивать ковры, мыть полы, колоть дрова на даче — все что угодно, лишь бы «сбросить» накопившуюся энергию и отвлечься от волнующей вас ситуации.





Постарайтесь минимизировать стресс: ограничьте общение с теми, кто приносит в вашу жизнь негативные эмоции, реже читайте новости. Не полностью изолируйтесь от мира — неизвестность тоже провоцирует напряжение, но поставьте себе рамки: например, читайте новости в течение получаса по утрам и еще полчаса отведите на это вечером.

Постарайтесь хотя бы раз в неделю сменить обстановку и полностью отключиться от того, что волнует (по моему личному опыту, эту функцию отлично выполняет поездка на природу).

Кроме того, не забывайте заботиться о своем организме: регулярно питайтесь и отдыхайте.

А что если я не могу нормально есть и спать?

Если отсутствие аппетита и бессонница мучают вас несколько дней, переживать не стоит: это естественная реакция организма на стресс. Так же, как и обратные состояния — постоянная сонливость или желание «заесть» свои проблемы.

Но если все это происходит с вами давно — неделю и даже дольше, нужно обратиться к врачу.





Можно ли избавиться от стресса за один сеанс?

Даже после одного сеанса вам может стать легче: беседа помогает снять напряжение, уменьшает чувство одиночества, помогает человеку понять, что он не один такой и его понимают. Но этого будет недостаточно для того, чтобы решить вашу проблему. Максимум, что сможет сделать врач за одну встречу, — разобраться, в чем проблема состоит и как она проявляется.

При хроническом стрессе происходит генерализация стимулов. Это значит, что организм реагирует как на угрозу на любое незначительное событие. Чтобы отключить эти рефлексы, нужно время. Поэтому, скорее всего, понадобится несколько сеансов.

Я боюсь идти к психотерапевту: не знаю, о чем говорить. Что делать?

Даже если бы вы знали, о чем говорить, вероятнее всего, это было бы далеко от сути проблемы. Поэтому не нужно бояться — просто приходите и опишите свои жалобы, будь то ощущение эмоционального напряжения или проблемы в семье. А дальше беседу направит врач.