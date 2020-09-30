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Tut.by не будет отправлять журналистов на массовые акции

30.09.2020 15:41 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: ria.ru

Главред издания пояснила, что в связи с лишением Tut.by статуса СМИ работа на массовых мероприятиях для журналистов становится слишком рискованной.

«Собственно, на это и было рассчитано решение о приостановлении (статуса СМИ – ред.», - прокомментировала главный редактор Tut.by Марина Золотова.

Напомним, что согласно решению Мининформа после четырех вынесенных предупреждений Tut.by лишен статуса СМИ. ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» намерено оспорить это решение в суде, который      должен состояться 8 октября.

Пока у портала нет официального статуса СМИ, отправлять журналистов на акции протеста он не будет. Самая большая угроза состоит в том, что наши журналисты теперь не смогут выходить «в поле» и спокойно работать на акциях протеста. То есть они могут восприниматься людьми в оливковой форме и балаклавах как участники акции протеста. Соответственно — суды, сутки и так далее. Мы не будем рисковать в этой ситуации и отправлять журналистов «в поле» без какого-либо статуса», - пояснила Золотова.

 
 
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Главред издания пояснила, что в связи с лишением Tut.by статуса СМИ работа на массовых мероприятиях для журналистов становится слишком рискованной.
 
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