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Светлана Тихановская назначила представителей по правам человека и экономическим реформам
30.09.2020 15:41 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: t.me/s/pulpervoi
Тихановская пояснила, что продолжает работу по объединению всех демократических сил белорусского общества, чтобы обеспечить проведение новых выборов.
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Представителем Светланы Тихановской по правам человека стал Гарри Погоняйло. Это известный юрист и правозащитник, который был адвокатом по многим делам о правах человека в Беларуси, включая дела Павла Шеремета и Дмитрия Завадского. Более 20 лет он является заместителем председателя Белорусского Хельсинкского комитета.
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Тихановская пояснила, что продолжает работу по объединению всех демократических сил белорусского общества, чтобы обеспечить проведение новых выборов.
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