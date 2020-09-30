Светлана Тихановская назначила представителей по правам человека и экономическим реформам

Источник материала: Ежедневник

фото: t.me/s/pulpervoi

Тихановская пояснила, что продолжает работу по объединению всех демократических сил белорусского общества, чтобы обеспечить проведение новых выборов.

В телеграмм-канале «Пул Первой» Тихановская сообщает, что «режим Александра Лукашенко не только нелегитимен, он больше не справляется со своими задачами». В связи с этим, поясняет она, «мы не можем бездействовать и наблюдать, как страна все больше погружается в кризис».

Представителем Светланы Тихановской по правам человека стал Гарри Погоняйло. Это известный юрист и правозащитник, который был адвокатом по многим делам о правах человека в Беларуси, включая дела Павла Шеремета и Дмитрия Завадского. Более 20 лет он является заместителем председателя Белорусского Хельсинкского комитета.



Представителем по экономическим реформам назначен экономист Алесь Алехнович. Он является вице-президентом Аналитического центра CASE-Belarus, который занимается изучением экономики, а также разработкой экономических реформ для Беларуси.