Адвокаты Бабарико обжаловали продление ему срока содержания под стражей

Жалоба накануне направлена через КГБ, по закону в течение трех дней ее должны перенаправить в суд, рассмотреть — на следующей неделе, рассказалиадвокаты Дмитрий Лаевский и Александр Пыльченко.





Виктор Бабарико был задержан 18 июня. 21 сентября сроки расследования «дела Белгазпромбанка» были продлены, практически всем фигурантам дела, в том числе Бабарико, оставили прежнюю меру пресечения — содержание под стражей.





Первоначально срок содержания под стражей — до 2 месяцев, однако срок этот может продлеваться прокурорами. Продление срока содержания под стражей свыше шести месяцев допускается в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких или особо тяжких преступлений. Предельный срок — 18 месяцев (ст. 127 УПК).





Адвокаты считают, что нет никаких оснований продлевать срок содержания Виктора Бабарико под стражей. Лаевский и Пыльченко объясняют: при продлении срока содержания под стражей закон устанавливает такую особенность — срок заключения под стражу может продлеваться только «при отсутствии оснований для применения в отношении обвиняемого иной меры пресечения».





То есть для продления срока содержания обвиняемого под стражей следователь должен изложить и доказать, что есть конкретные обстоятельства, препятствующие применить иную меру.





— Ранее мы ставили вопрос о замене заключения под стражу на иные меры — как на домашний арест, так и на личное поручительство. Обе эти альтернативные меры сейчас можно исполнить: дом есть, поручители есть. Домашний арест вообще в законе трактуется как мера, которая равнозначна по порядку и основаниям применения заключению под стражу.





И вот теперь, при продлении срока содержания под стражей, орган следствия должен был обосновать конкретными фактами и доказательствами невозможность применения таких альтернативных мер. Но обоснований мы не видим. Следовательно, не подтверждено главное условие продления срока содержания под стражей, — говорят адвокаты.





Сторона защиты отмечает также, что «тяжесть обвинения» или величина наказания, прописанная в статьях Уголовного кодекса, — ничего из этого не является основаниями для заключения под стражу.





— Кроме случаев некоторых преступлений, но таковые в обвинении Виктору Бабарико не предъявлены, поэтому неактуально обсуждать.



