Клуб сообщил федерации гандбола, что не выйдет на площадку в сегодняшней игре против «Машеки».





Как пояснили в команде, арест Левченко они считают незаконным и протестуют против давления на граждан Беларуси.





"Сённяшняя перадгульнявая раніца была азмрочана абуральнай навінай: была затрымана славутая беларуская спартсменка, адзін з лідараў Свабоднага Аб’яднання Спартсменаў Беларусі SOS by Алена Леўчанка.



Гандбольны клуб "Віцязь" лічыць арышт Алены Леўчанка незаконным. У сувязі з гэтым мы не маем маральнага права выходзіць сёння на пляцоўку.

У Федэрацыю гандбола быў накіраваны афіцыйны ліст, у якім гандбольны клуб "Віцязь" адмаўляецца праводзіць сённяшнюю дамашнюю гульню. Асэнсоўваючы магчымыя наступствы, мы свядома робім гэты крок, пратэстуючы супраць беззаконня і гвалтоўнага ціску на грамадзян Беларусі.

Такім чынам сённяшняя дамашняя гульня НЕ АДБУДЗЕЦЦА.

Прыносім свае прабачэнні камандзе "Машэка", а таксама нашым заўзятарам. Спадзяемся на ваша разуменне.

телеграм-канале клуба Сачыце за навінамі і беражыце сябе. Мы вельмі спадзяемся на хуткую сустрэчу", — сообщается вклуба





Напомним, сегодня Елена Левченко собиралась вылетать на плановое лечение и реабилитацию и была задержана в аэропорту, а позже оказалась на Окрестина - ей присудили 15 суток ареста за участие в "несанкционированном массовом мероприятии".