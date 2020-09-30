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Гандбольный клуб "Витязь" отказался выходить на матч из-за ареста Левченко

30.09.2020 15:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Uандбольный клуб "Витязь-Леон" отказался проводить сегодняшний матч чемпионата Беларуси из-за ареста баскетболистки Елены Левченко.

Гандбольный клуб "Витязь" отказался выходить на матч из-за ареста Левченко
Клуб сообщил федерации гандбола, что не выйдет на площадку в сегодняшней игре против «Машеки».

Как пояснили в команде, арест Левченко они считают незаконным и протестуют против давления на граждан Беларуси.

"Сённяшняя перадгульнявая раніца была азмрочана абуральнай навінай: была затрымана славутая беларуская спартсменка, адзін з лідараў Свабоднага Аб’яднання Спартсменаў Беларусі SOS by Алена Леўчанка.

Гандбольны клуб "Віцязь" лічыць арышт Алены Леўчанка незаконным. У сувязі з гэтым мы не маем маральнага права выходзіць сёння на пляцоўку.

У Федэрацыю гандбола быў накіраваны афіцыйны ліст, у якім гандбольны клуб "Віцязь" адмаўляецца праводзіць сённяшнюю дамашнюю гульню. Асэнсоўваючы магчымыя наступствы, мы свядома робім гэты крок, пратэстуючы супраць беззаконня і гвалтоўнага ціску на грамадзян Беларусі.

Такім чынам сённяшняя дамашняя гульня НЕ АДБУДЗЕЦЦА.

Прыносім свае прабачэнні камандзе "Машэка", а таксама нашым заўзятарам. Спадзяемся на ваша разуменне.

Сачыце за навінамі і беражыце сябе. Мы вельмі спадзяемся на хуткую сустрэчу", — сообщается в телеграм-канале клуба

Напомним, сегодня Елена Левченко собиралась вылетать на плановое лечение и реабилитацию и была задержана в аэропорту, а позже оказалась на Окрестина -  ей присудили 15 суток ареста за участие в "несанкционированном массовом мероприятии".
 
 
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Uандбольный клуб "Витязь-Леон" отказался проводить сегодняшний матч чемпионата Беларуси из-за ареста баскетболистки Елены Левченко.
 
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