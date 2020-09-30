В международный суд в Гааге подана петиция с требованием возбудить дело против Лукашенко









В петиции содержится призыв к Международному уголовному суду и прокурору Фату Бенсуде возбудить уголовное дело в отношении Лукашенко за преступления против человечности.





Как отмечается в сообщении, авторы петиции обвиняют Лукашенко, поскольку он лично санкционировал применение насилия к протестующим после дня выборов.





Обращение подписали более 37 тысяч человек из 102 стран мира, говорится в сообщении соратников Тихановского в Telegram.





Напомним, 9-12 августа в Беларуси были задержаны не менее 7000 человек, не менее 450 из них были жестоко избиты и подвергались пыткам, как минимум 6 человек погибли.







