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В международный суд в Гааге подана петиция с требованием возбудить дело против Лукашенко
Источник материала: Партизан
Соратники экс-претендента на пост президента Беларуси Сергея Тихановского сообщили о подаче петиции в Международный уголовный суд в Гааге с требованием возбудить дело в отношении Александра Лукашенко.
В петиции содержится призыв к Международному уголовному суду и прокурору Фату Бенсуде возбудить уголовное дело в отношении Лукашенко за преступления против человечности.
Как отмечается в сообщении, авторы петиции обвиняют Лукашенко, поскольку он лично санкционировал применение насилия к протестующим после дня выборов.
Обращение подписали более 37 тысяч человек из 102 стран мира, говорится в сообщении соратников Тихановского в Telegram.
Напомним, 9-12 августа в Беларуси были задержаны не менее 7000 человек, не менее 450 из них были жестоко избиты и подвергались пыткам, как минимум 6 человек погибли.
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Соратники экс-претендента на пост президента Беларуси Сергея Тихановского сообщили о подаче петиции в Международный уголовный суд в Гааге с требованием...
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