ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В международный суд в Гааге подана петиция с требованием возбудить дело против Лукашенко

30.09.2020 15:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Соратники экс-претендента на пост президента Беларуси Сергея Тихановского сообщили о подаче петиции в Международный уголовный суд в Гааге с требованием возбудить дело в отношении Александра Лукашенко.



В петиции содержится призыв к Международному уголовному суду и прокурору Фату Бенсуде возбудить уголовное дело в отношении Лукашенко за преступления против человечности.

Как отмечается в сообщении, авторы петиции обвиняют Лукашенко, поскольку он лично санкционировал применение насилия к протестующим после дня выборов.

Обращение подписали более 37 тысяч человек из 102 стран мира, говорится в сообщении соратников Тихановского в Telegram. 

Напомним, 9-12 августа в Беларуси были задержаны не менее 7000 человек, не менее 450 из них были жестоко избиты и подвергались пыткам, как минимум 6 человек погибли.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соратники экс-претендента на пост президента Беларуси Сергея Тихановского сообщили о подаче петиции в Международный уголовный суд в Гааге с требованием...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский гандбольный клуб отказался выходить на матч из-за ареста Елены Левченко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика