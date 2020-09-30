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Не сложилось: Азаренко на Ролан Гаррос проиграла 161-й ракетке

30.09.2020 15:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня в рамках второго круга на Ролан Гаррос Виктория Азаренко (14 WTA) встречалась со словацкой теннисисткой Анной Каролиной Шмидловой (161).



И, похоже, сегодня был явно не ее день. Белорусская теннисистка уступила со счетом: 6:2|6:2. 

И это при том, что незадолго до этого она вышла в финал US Open, взяв верх над Сереной Уильямс.
 
 
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Сегодня в рамках второго круга на Ролан Гаррос Виктория Азаренко (14 WTA) встречалась со словацкой теннисисткой Анной Каролиной Шмидловой (161).
 
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