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Студенты белорусских вузов вышли на "сидячие демонстрации"

30.09.2020 15:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

30 сентября студенты белорусских университетов массово вышли на «сидячую демонстрацию» в знак солидарности с задержанными студентами.

Об этом сообщает студенческий телеграмм-канал «Отчислено».

В частности на акцию вышли студенты:

Белорусского государственного медицинского университета,
Академии искусств,
Белорусского государственного университета,
Белорусского государственного университета физической культуры,
Белорусского государственного университета культуры и искусства,
Минского государственного лингвистического университета,
Белорусского государственного экономического университета,
Международного государственного института имени. А. Д. Сахарова 
и даже Академии управления при президенте РБ

По меньшей мере трех студентов задержали.






Вместе с тем днем 30 сентября в ряде белорусских вузов начались ремонтные работы на ступеньках главных входов: в БГУ, БГЭУ, ГДТУ имени Сухого, ГГУ имени Скорины. В одном из корпусов БГУИР — эвакуация, возле ПГУ - милиция в шлемах.
 
 
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30 сентября студенты белорусских университетов массово вышли на «сидячую демонстрацию» в знак солидарности с задержанными студентами.
 
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