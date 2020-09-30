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Студенты белорусских вузов вышли на "сидячие демонстрации"
Источник материала: Партизан
30 сентября студенты белорусских университетов массово вышли на «сидячую демонстрацию» в знак солидарности с задержанными студентами.
Об этом сообщает студенческий телеграмм-канал «Отчислено».
В частности на акцию вышли студенты:
Белорусского государственного медицинского университета,
Академии искусств,
Белорусского государственного университета,
Белорусского государственного университета физической культуры,
Белорусского государственного университета культуры и искусства,
Минского государственного лингвистического университета,
Белорусского государственного экономического университета,
Международного государственного института имени. А. Д. Сахарова
и даже Академии управления при президенте РБ
По меньшей мере трех студентов задержали.
Вместе с тем днем 30 сентября в ряде белорусских вузов начались ремонтные работы на ступеньках главных входов: в БГУ, БГЭУ, ГДТУ имени Сухого, ГГУ имени Скорины. В одном из корпусов БГУИР — эвакуация, возле ПГУ - милиция в шлемах.
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30 сентября студенты белорусских университетов массово вышли на «сидячую демонстрацию» в знак солидарности с задержанными студентами.
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