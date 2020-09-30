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МВД подтвердило, что вчера в микрорайоне «Лебяжий» милиция применила газ

30.09.2020 15:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На сайте МВД опубликовано следующее заявление: «Вчера пользователи распространили информацию о том, что сотрудник милиции распылил слезоточивый газ, от которого пострадали дети. Установлено, что вчера вечером в микрорайоне „Лебяжий“ граждане организовали несанкционированное мероприятие. Охрану общественного порядка в этом месте обеспечивали сотрудники патрульно-постовой службы милиции на служебном автотранспорте». Вот новость о вчерашнем инциденте.

 

Продолжение: «Патрульный автомобиль обступили мужчины и женщины, которые препятствовали его проезду. Среди толпы людей также находились женщины с детьми. Один из участников несанкционированного мероприятия перекрыл движение служебного автомобиля, при этом вел себя вызывающе: громко кричал, пытался открыть дверь машины. Для пресечения противоправных действий в отношении него было применено специальное средство — газ. Стоит отметить, что в отношении детей газ не применялся!»

В релизе отмечается, что «ребенок, которому была вызвана скорая медицинская помощь, находился в непосредственной близости от активных участников, и мы не исключаем, что пары газа могли попасть в глаза малолетнего ребенка». Мол, по прибытии врачи его осмотрели, медицинская помощь не понадобилась.

 
Теги: Новости
 
 
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На сайте МВД опубликовано следующее заявление: «Вчера пользователи распространили информацию о том, что сотрудник милиции распылил слезоточивый газ, от которого...
 
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