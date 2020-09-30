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Гандбольный «Витязь» отменил игру чемпионата страны из-за ареста Левченко
Источник материала: Навiны
Минский гандбольный клуб «Витязь-Леон» отказался ехать на матч чемпионата Беларуси с «Машкой».
«Гандбольный клуб "Витязь" считает
ГК «Витязь-Леон» — седьмая команда чемпионата страны.
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Минский гандбольный клуб «Витязь-Леон» отказался ехать на матч чемпионата Беларуси с «Машкой».
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