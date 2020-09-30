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Гандбольный «Витязь» отменил игру чемпионата страны из-за ареста Левченко

30.09.2020 16:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Минский гандбольный клуб «Витязь-Леон» отказался ехать на матч чемпионата Беларуси с «Машкой».

Гандбольный «Витязь» отменил игру чемпионата страны из-за ареста Левченко
Источник: vk.com/hcviciaz

«Гандбольный клуб "Витязь" считает задержание Елены Левченко незаконным. В связи с этим у нас нет морального права сегодня выходить на площадку. Осознавая возможные последствия, мы сознательно идем на этот шаг, протестуя против беззакония и насильственного давления на граждан Беларуси», — указано в сообщении на официальной странице клуба.

ГК «Витязь-Леон» — седьмая команда чемпионата страны.

 
 
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Минский гандбольный клуб «Витязь-Леон» отказался ехать на матч чемпионата Беларуси с «Машкой».
 
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Гандбольный клуб "Витязь" отказался выходить на матч из-за ареста Левченко
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