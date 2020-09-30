Гандбольный «Витязь» отменил игру чемпионата страны из-за ареста Левченко

Минский гандбольный клуб «Витязь-Леон» отказался ехать на матч чемпионата Беларуси с «Машкой».



Источник: vk.com/hcviciaz

«Гандбольный клуб "Витязь" считает задержание Елены Левченко незаконным. В связи с этим у нас нет морального права сегодня выходить на площадку. Осознавая возможные последствия, мы сознательно идем на этот шаг, протестуя против беззакония и насильственного давления на граждан Беларуси», — указано в сообщении на официальной странице клуба.

ГК «Витязь-Леон» — седьмая команда чемпионата страны.