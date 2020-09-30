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Тема Беларуси на саммите ЕС: эксперт назвал главную ошибку Меркель и Макрона

30.09.2020 16:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Тема Беларуси на саммите ЕС: эксперт назвал главную ошибку Меркель и Макрона

© Sputnik / Виктор Толочко
Встреча Макрона с Тихановской: политолог объяснил мотивы лидера Франции
Саммит ЕС состоится 1-2 октября, одной из главных тем станет ситуация в Беларуси, хотя позиция европейских лидеров по этому вопросу вполне предсказуема, о чем говорят и рассуждения об антибелорусских санкциях, и недавняя встреча Эмманюэля Макрона со Светаной Тихановской в Вильнюсе, и заявление Ангелы Маркель о непризнании итогов белорусских выборов и намерении также встретиться с Тихановской. 

Какую карту разыгрывает Евросоюз в отношении Беларуси и почему экс-кандидату в белорусские президенты оказывается такая поддержка? Об этом рассуждает собеседник радио Sputnik, политолог, член общественной палаты РФ Сергей Марков.

"Отчасти лидеры ЕС отвечают на запрос о своем собственном общественном мнении, которое требует демократизации и отсутствия репрессий, но это общественное мнение ими же сформировано с помощью фальсификаций в информационном пространстве, которые проводятся в странах ЕС, где СМИ контролируются американцами, поэтому можно сказать, что Евросоюз действует по американской повестке", ― рассуждает Марков. 

Кроме того, речь идет о давлении на Россию, поскольку попытка госпереворота в Беларуси, проводимая польскими спецслужбами, это прежде всего попытка создать враждебное окружение России, добавляет политолог.

"Почему Меркель и Макрон предали идеи постепенного улучшения диалога с Россией и делают ставку на силовой сценарий, в том числе, на поддержку переворота в Беларуси и одновременное закошмаривание Кремля в связи с отравлением Навального? Это чудовищная ошибка Меркель и Макрона и предательство идей свободной Европы, что приведет только к подрыву безопасности и процветания в ЕС", ― отмечает Марков.

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Делая ставку на переворот в Беларуси и поддерживая Светлану Тихановскую, лидеры стран ЕС "действуют по американской повестке", пытаясь к тому же давить на Россию...
 
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