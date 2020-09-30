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В столичных вузах прошли акции в поддержку задержанных студентов
30.09.2020 16:29 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Сотни студентов сегодня вышли на улицу, чтобы выразить солидарность с задержанными.
Как сообщает телеграмм-канал Студэнцкая ініцыятыўная група, в акции приняли участие студенты БГУИР, БГУ, ГГУ, БГЭУ, и других учебных заведений.
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Сотни студентов сегодня вышли на улицу, чтобы выразить солидарность с задержанными.
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