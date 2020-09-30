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Нарушила закон, требуя честных выборов. Титулованную спортсменку Беларуси отправили на «сутки» – вот в чём её обвинили
Источник материала: KYKY>
Сегодня в минском аэропорту задержали титулованную баскетболистку Елену Левченко – она должна была вылететь в другую страну на плановое лечение, но попала в ЦИП на Окрестина. Там ее осудили на 15 суток.
Елену обвиняли в участии в несанкционированных массовых мероприятиях – и признали виновной.
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Этой осенью Елена вошла в Свободное объединение спортсменов Беларуси и, вместе с другими спортсменами, подписала открытое письмо к власти и силовикам. Елена публично выражала свою гражданскую позицию и ходила на марши.
Сегодня в знак протеста с задержанием Елены беларуский гандбольный клуб «Витязь-Леон» отказался проводить матч чемпионата Беларуси.
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Нарушила закон, требуя честных выборов. Титулованную спортсменку Беларуси отправили на «сутки» – вот в чём её обвинили
Сегодня в минском аэропорту задержали титулованную баскетболистку Елену Левченко – она должна была вылететь в другую страну на плановое лечение, но попала в ЦИП...
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