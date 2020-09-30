Нарушила закон, требуя честных выборов. Титулованную спортсменку Беларуси отправили на «сутки» – вот в чём её обвинили

Источник материала: KYKY

Сегодня в минском аэропорту задержали титулованную баскетболистку Елену Левченко – она должна была вылететь в другую страну на плановое лечение, но попала в ЦИП на Окрестина. Там ее осудили на 15 суток.

Елену обвиняли в участии в несанкционированных массовых мероприятиях – и признали виновной.

В сеть попало фото протокола. За печатью и подписью в документе написано: «С целью публичного выражения своего требования проведения честных выборов в Республике Беларусь двигалась по проезжей части совместно с группой граждан, несла в руках плакат с надписью «НАРОД-ЧЕМПИОН!».



Елена – одна из самых известных беларуских баскетболисток. Она чемпионка Литвы, двукратная чемпионка России и двукратный обладатель Кубка России, трехкратный бронзовый призер Евролиги и бронзовый призер чемпионата Европы. Она выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх.

Этой осенью Елена вошла в Свободное объединение спортсменов Беларуси и, вместе с другими спортсменами, подписала открытое письмо к власти и силовикам. Елена публично выражала свою гражданскую позицию и ходила на марши.

Сегодня в знак протеста с задержанием Елены беларуский гандбольный клуб «Витязь-Леон» отказался проводить матч чемпионата Беларуси.