Xiaomi представила трио флагманских смартфонов - Mi 10T. Цена - от 279 евро

Источник материала: Tut.by

Xiaomi представила трио новых топовых (и не очень) смартфонов серии Mi 10T. Об этом сообщает GSMArena .



Mi 10T Lite

«Младшее» устройство называется Mi 10T Lite. У него экран на 6,67 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой в 120 Гц. Процессором выступает Snapdragon 750. Оперативной памяти — не менее 6 ГБ, постоянной — от 64 ГБ. В активе также батарея на 4820 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой. Основная камера включает модули на 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера — 16 Мп.

Следом идет Mi 10T. У устройства такой же по диагонали дисплей (6,67 дюйма, FHD+), но частота уже до 144 Гц. Процессор — Snapdragon 865. Оперативной памяти — от 6 ГБ, постоянной — от 128 ГБ. В активе батарейка на 5000 мАч (зарядка 33 Вт), а также камеры на 64 Мп, 13 Мп, 5 Мп. Фронтальный модуль — 20 Мп.



Mi 10T Pro

Максимальная модель в серии — Mi 10T Pro. У нее аналогичный экран (6,67 дюйма, FHD+, 144 Гц) и процессор (Snapdragon 865). Памяти в минимальной конфигурации, правда, больше — не менее 8/128 ГБ. Батарея все такая же — 5000 мАч с 33-ваттной зарядкой. Отличается камера: 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп. Фронтальная, впрочем, идентичная таковой в обычном Mi 10T — на 20 Мп.

Что еще важно знать: Mi 10T и Mi 10T Pro способны снимать видео в 8K при 30 fps. Беспроводную зарядку гаджеты не поддерживают, сертификации защиты от воды и пыли нет. Сканеры отпечатков пальцев находятся на боковых гранях в клавишах питания. А еще есть стереодинамики. Важно, что во всех трех аппаратах дисплеи адаптивные — другими словами, могут менять частоту в диапазоне от 30 Гц и выше. Это должно положительно сказаться на времени автономной работы аппаратов.





В странах Европы Mi 10T Lite будет продаваться от 279 евро, Mi 10T — от 499 евро, Mi 10T Pro — от 599 евро.

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