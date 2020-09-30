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Пять мифов про холестерин, которые вредят вашему здоровью

30.09.2020 16:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Холестерин в крови — не самая простая тема. Центры по контролю и профилактике заболеваний США собрали самые распространенные заблуждения на этот счет, чтобы показать, где миф, а где факт.


Миф: любой холестерин вреден

Факт: организму холестерин необходим для выполнения важных задач, таких как выработка гормонов и построение клеток. Холестерин транспортируется через кровь с белками, называемыми липопротеинами. Два типа липопротеинов переносят холестерин по всему телу:

  • ЛПНП (липопротеины низкой плотности), иногда называемые «плохим» холестерином, составляют большую часть холестерина в организме. Высокий уровень такого холестерина повышает риск сердечных заболеваний и инсульта.
  • ЛПВП (липопротеины высокой плотности), или «хороший» холестерин, транспортируют холестерин обратно в печень, где он выводится из организма. Высокий уровень такого холестерина может снизить риск сердечных заболеваний и инсульта.

Что такое «хороший» и «плохой» холестерин и зачем это вообще надо

Когда в вашем организме слишком много «плохого» холестерина, он может накапливаться в стенках кровеносных сосудов. Это образование называется бляшкой. По мере того, как ваши кровеносные сосуды со временем накапливают бляшки, внутренняя их часть сужается. Это сужение может ограничивать и в конечном итоге блокировать кровоток к сердцу и другим органам (и от них). Когда приток крови к сердцу заблокирован, это может вызвать стенокардию или сердечный приступ.

Миф: если бы у меня был высокий уровень холестерина, я бы это почувствовал

Факт: высокий уровень холестерина обычно не имеет признаков или симптомов. Вы можете не знать, что у вас нездоровый уровень холестерина, пока не станет слишком поздно. Вот почему так важно проверять его не реже, чем раз в 4−6 лет.

Иногда у некоторых людей на коже появляются желтоватые наросты, называемые ксантомами, где есть отложения холестерина. У людей с ксантомами может быть высокий уровень холестерина.

Миф: употребление продуктов с высоким содержанием холестерина не повысит мой уровень холестерина

Факт: в реальности все сложнее. Известно, что продукты с высоким содержанием холестерина обычно содержат также много насыщенных жиров. Насыщенные жиры могут повысить уровень холестерина, поэтому лучше выбирать продукты с их низким содержанием. Насыщенных жиров много в продуктах животного происхождения: жирное мясо, масло, сыр.

Старайтесь есть больше продуктов с высоким содержанием клетчатки и полезными ненасыщенными жирами (оливковое масло, орехи).

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Миф: я ничего не могу сделать, чтобы изменить мой уровень холестерина

Факт: можно сделать многое, чтобы нормализовать уровень холестерина и поддерживать его в здоровом диапазоне.

Сдавайте анализы каждые 4−6 лет (если врач не назначил иное). Выбирайте здоровую пищу: ограничьте употребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров. Будьте активны каждый день: рекомендуется, чтобы у взрослых было от 150 до 300 минут умеренной физической активности в неделю. Не курите: это повреждает кровеносные сосуды, ускоряет затвердевание артерий и значительно увеличивает риск заболеваний сердца. Поговорите со своим врачом о способах контроля уровня холестерина, и, если вам будут рекомендованы какие-либо лекарства, принимайте их по назначению. Знайте медицинскую историю своей семьи: если у ваших родителей или других ближайших родственников повышен уровень холестерина, вам, вероятно, следует чаще сдавать анализы.

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Миф: мне не нужны статины или другие лекарства для снижения холестерина, можно обойтись диетой и упражнениями

Факт: хотя многие люди могут достичь здорового уровня холестерина правильным питанием и физической активностью, некоторым также потребуются лекарства: например, статины — для снижения уровня холестерина.

Это могут быть люди:

  • с семейной гиперхолестеринемией или с очень высоким уровнем «плохого» холестерина. 
  • с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
  • с сахарным диабетом. 

Другие группы людей также могут нуждаться в лекарствах для снижения уровня холестерина. Обсуждайте это со своим врачом и следуйте его рекомендациям.

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Холестерин в крови - не самая простая тема. Центры по контролю и профилактике заболеваний США собрали самые распространенные заблуждения на этот счет, чтобы...
 
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