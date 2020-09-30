Минчанка показала, сколько помидоров она выращивает на даче, а также дала всем дельные советы

Источник материала: Tut.by

Недавно на REALTY.TUT.BY проходил конкурс «Мои помидоры». В номинации «Самый большой урожай помидоров» победила Ольга, и сегодня мы расскажем о ее опыте выращивания томатов, да еще и таких необычных сортов.



Сорт Gargamel. Фото предоставила Ольга

Дача Ольги расположена в 45 километрах от Минска. Летом сад утопает в цветах — хозяйке удалось создать невероятно живописное место.



Фото предоставила Ольга

Но здесь можно позавидовать успехам не только в садоводстве, но и в огородничестве. И что примечательно: женщина начала заниматься выращиванием овощей всего несколько лет назад.

— Огородом, теплицами и прочим раньше не интересовалась, моим увлечением было исключительно садоводство. Но видя, как вдохновенно девочки на форумах рассказывают о выращивании томатов, показывают невероятно красивые фото, я решила попробовать.



Лето-2019. Фото предоставила Ольга



Лето-2019. Фото предоставила Ольга

Как признается Ольга, еще три года назад она не знала разницы между сортами и гибридами. В первый раз выбрала семена томатов для теплицы, в описании к которым была указана устойчивость ко многим болезням. Тогда, казалось, это был лучший выбор семян.

— Урожай был неплохой, но томаты оказались совершенно невкусными и твердыми. Исключением можно назвать гибрид "Корнабель F1". К концу лета он показал себя с лучшей стороны.



Лето 2019. Фото предоставила Ольга



Лето-2020. Фото предоставила Ольга

За зиму Ольга изучила вопрос, и в прошлом году купила сортовые семена томатов. Результат порадовал.

— Единственным минусом оказалось плохое усвоение калия у многих крупноплодных сортов из-за запредельно высокой температуры в теплице.



Лето-2019. Фото предоставила Ольга

В нынешнем году Ольга постаралась учесть все свои ошибки: докупила форточки (теперь их 6 штук, размер теплицы 3×10 м); двери в теплицу в течение всего лета оставляла открытыми; опрыскивания по листу не проводила, так как сухой лист — хорошая профилактика кладоспориоза.

— Здорово, что селекция томатов не стоит на месте. Выведены сорта со вкусом экзотических фруктов, с пряными нотками, есть зеленоплодные томаты с совершенно особым вкусом и изумрудной мякотью и, конечно же, сладчайшие томаты-черри.



Биколор Dawson’s Russian oxheart. Фото предоставила Ольга

И пара советов по уходу и сортам

Ольга выращивает индетерминантные сорта (растения вырастают высокими). Один из любимых сортов — Vater Rhein.

— Созрел один из первых. Урожайность у него растянута, считается одним из лучших красных сортов, очень вкусный и красивый.



Сорт Vater Rhein. Фото предоставила Ольга

Pink Siberian Tiger (Розовый Сибирский Тигр) — среднеспелый сорт, масса плодов 100−200 г. Очень сладкие, с фруктовым ароматом, пурпурно-розовые плоды с антоцианом и «тигровыми» полосками.



Фото предоставила Ольга

Crushed Heart (Разбитое Сердце) — сорт среднеранний, тонкого строения, массой 150−200 г. Это малиновые сердца с желтыми полосками и антоциановыми плечиками. Вкус нежный, с ярким ароматом и маслянистой мясистой мякотью. При высадке в лунку лучше положить чуть больше биогумуса или компоста.



Сорт Crushed Heart. Фото предоставила Ольга

Elser Farm’s Brown Derby (Коричневый Дерби) с фермы Эльзера — среднеспелый сорт с плодами массой 150−300 г. удивительного охристого цвета с горчичными плечиками. Вкус сладкий с маслянистой текстурой.



Фото предоставила Ольга

Gargamel (Гаргамель) — расписной красавец. На оранжевом фоне — красно-коричневые штрихи. Плоды массой 100−120 г со сладким нежным фруктовым вкусом и плотной кожицей. Подходит для консервации.



Фото предоставила Ольга

Summer Sun — Ольга выращивает второй год, ей очень нравится этот черри-томат с красивыми кистями янтарных плодов. Вкус очень сладкий, с медовым привкусом. У сорта довольно высокий и мощный куст, его наша героиня сажает с краю теплицы.



Summer Sun. Фото предоставила Ольга

"Котя F1" — гибридный томат черри. Плоды массой 45 г, овальной формы, желтого цвета с оранжевыми и розовыми полосками.

— Оказались идеальными для вяления, сахар и соль не добавляла, только прованские травы. Вкус изумительный, хорошо сбалансированный.



"Котя F1". Фото предоставила Ольга

— Все томаты должны созреть на кусте, тогда они наберут сладость и будут очень вкусными.

Ольга сажает томаты через 45 см в шахматном порядке. В теплице 10 м длиной таким образом размещаются 37 кустов. На боковых сторонах растут перцы и баклажаны.

Химию в теплице Ольга не использует вообще, в том числе препараты от фитофтороза.

— Фитофтороза в моей теплице из поликарбоната никогда не было. Не стоит беспокоиться, что туманы будут способствовать развитию заболевания. Летом держите теплицу открытой — туман внутрь не войдет. Поэтому в теплице обрабатывать томаты от фитофтороза не нужно.

Открытые двери — это, кстати, и профилактика кладоспориоза. А только открытых форточек в этом случае будет недостаточно.



Фото предоставлено Ольгой

Химические удобрения в выращивании томатов Ольга не использует. Единственное, что можно сделать, — добавить 1 чайную ложку двойного суперфосфата в лунку для лучшего развития корневой системы. И обязателен при посадке компост.

— Достаточно хорошей жмени биогумуса на лунку, уходит где-то 2−3 пятилитровых пакета. Здесь важно не переборщить, чтобы томаты не зажировали. И в течение сезона подкармливаю настоянной золой с добавлением уксуса.

И последнее. Ольга рекомендует вести томатный куст в 1−2 стебля и своевременно удалять пасынки.