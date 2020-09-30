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Баскетболистка Елена Левченко арестована на 15 суток

30.09.2020 16:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Суд Ленинского района Минска признал баскетболистку Елену Левченко виновной в участии в несанкционированном массовом мероприятии и наказал ее 15 сутками административного ареста.

Левченко была задержана в аэропорту «Минск-2» при попытке вылететь на запланированное лечение и реабилитацию. О своем внезапном задержании Елена успела сообщить адвокату Михаилу Кирилюку. Позже адвокат баскетболистки сообщил, что ее доставили в ЦИП на Окрестина.

На суде, который состоялся сразу после задержания, Елену признали виновной в участии в несанкционированной акции.

Левченко выступала за сборную Беларуси с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010 году сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.

Во время массовых мирных протестов Елена Левченко открыто поддержала движение спортсменов против фальсификаций на выборах и насилия. Левченко входит в Свободное объединение спортсменов Беларуси, подписала открытое письмо к власти и силовикам и постоянно участвовала в воскресных маршах, а также не раз выступала в медиа с осуждением ситуации, сложившейся в стране.

Координационный совет уже осудил преследование и давление на спортсменов за их активную гражданскую позицию.

«Мы уверены: показательное задержание Елены Левченко сегодня не сломит наших спортсменов. На место Елены во главе колонны придут как минимум трое! Осудят и их?! На это место придёт десяток Чемпионов!», - говорится в заявлении Координационного совета.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Ленинского района Минска признал баскетболистку Елену Левченко виновной в участии в несанкционированном массовом мероприятии и наказал ее 15 сутками...
 
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